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AA
Haber Giriş: 27.12.2019 - 20:07,Son Güncelleme:/

Emine Erdoğan'dan Türkiye'nin Otomobili paylaşımı

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Emine Erdoğan'dan Türkiye'nin Otomobili paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bugün ön gösterimi yapılan Türkiye'nin yerli otomobilinin çevreci özellikleriyle gururlandıracağını belirtti.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından "TürkiyeninOtomobili" ve "YeniliğeYolculuk" etiketiyle paylaşımda bulundu.

"2022'de yollarda olacak Türkiye'nin Otomobili çevreci özellikleriyle gururumuz olacak." ifadesini kullanan Emine Erdoğan, otomobilin yüzde 100 elektrikli ve sıfır emisyonlu tasarımı sayesinde hava kirliliğini önemli oranda azaltacağını vurguladı.

Üretimde emeği geçenleri tebrik ederek "Yolumuz açık olsun" temennisinde bulunan Emine Erdoğan, paylaşımında yerli otomobile ait bir fotoğrafa da yer verdi.

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