Emine Erdoğan'dan "Otizm Farkındalık Günü" mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Günümüzde her 59 çocuktan biri otizmli olarak dünyaya geliyor. Bu rakam 1985'te 2 bin 500 çocukta 1 idi." ifadelerini kullandı.
Emine Erdoğan, Twitter hesabından 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.
"2NisanOtizmFarkındalıkGünü" etiketiyle yapılan paylaşımda Emine Erdoğan, şunları kaydetti:
"Günümüzde her 59 çocuktan biri otizmli olarak dünyaya geliyor. Bu rakam 1985'te 2 bin 500 çocukta 1 idi. Sebebi henüz tam olarak bilinmese de çevresel faktörler, yanlış beslenme alışkanlıkları gibi ilişkilendirilen olumsuz sebepler üzerine yoğunlaşmalıyız."
Günümüzde her 59 çocuktan biri otizmli olarak dünyaya geliyor. Bu rakam 1985’te 2500 çocukta 1 idi. Sebebi henüz tam olarak bilinmese de, çevresel faktörler, yanlış beslenme alışkanlıkları gibi ilişkilendirilen olumsuz sebepler üzerine yoğunlaşmalıyız.#2NisanOtizmFarkındalıkGünü pic.twitter.com/RYImuYuQRD— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) 2 Nisan 2019
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