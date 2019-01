Emine Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan gençlere seslenerek, "Ruhunuzu, aklınızı, bedeninizi, sizi uyuşturan, yok eden şeylere teslim etmeyin. İleride yaşlı bedenler içinde olgunlaşmamış, bir türlü kendi farkına varamamış ruhlar olmak istemiyorsanız iç dünyanızı zenginleştirin. Bunun yolu da bilimdir, sanattır, spordur. Hepiniz sanatın bir dalı ile meşgul olun, bir spor türü ile mutlaka ilgilenin. Geceleri yatmadan önce gözlerinizin son gördüğü şey sosyal medya hesaplarınız değil, kitap satırları olsun" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının desteğiyle düzenlenen “Sporla Kal Güvende Kal” paneline katıldı. Programın açılış konuşmasın yapan Erdoğan, gençlere genç yaşlarında bağımlılıkların esiri olmamaları çağrısında bulundu. Gerçek özgürlüğün bağımlılıklardan azade olmak olduğunu dile getiren Erdoğan, özgürlüğün kişinin kim olduğunu keşfetme cesareti olduğunu söyledi. Bütün insanlığın var olduğu günden beri gençlik iksiri peşinde koştuğunu belirten Erdoğan, "Şu an sizin sahip olduğunuz şey bütün insanlığın peşinde olduğu bir kıymettir.



Sizler böyle bir hazineye sahipsiniz fakat unutmayın, bu hazine günden güne eriyecek. O nedenle ileride nasıl bir hayatınızın olacağını şimdi ekeceğiniz tohumlar belirleyecek. Ruhunuzu, aklınızı, bedeninizi, sizi uyuşturan, yok eden şeylere teslim etmeyin. İleride yaşlı bedenler içinde olgunlaşmamış, bir türlü kendi farkına varamamış ruhlar olmak istemiyorsanız iç dünyanızı zenginleştirin. Bunun yolu da bilimdir, sanattır, spordur. Hepiniz sanatın bir dalı ile meşgul olun, bir spor türü ile mutlaka ilgilenin. Geceleri yatmadan önce gözlerinizin son gördüğü şey sosyal medya hesaplarınız değil, kitap satırları olsun. Aklınızı, ruhunuzu doyurun, bedeninizi sporla güçlendirin. Spor sadece bedeni gelişiminizi değil, karakter gelişiminizi de olumlu yönde etkiler. Dışa dönük, yeni şartlara daha kolay uyum sağlayan bireyler olmanızı sağlar" şeklinde konuştu.



"ZİHİNSEL PRANGALARI KIRIN''



Genç yaşta büyük işlere imza atmakla ilgili Fatih Sultan Mehmet'i örnek gösteren Erdoğan, 21 yaşında İstanbul'u fethederek tarihin seyrini değiştirmesini anımsattı. Fatih'in komutan olmasının yanında birçok dili konuşan, sanata büyük ilgisi olan, bilimi destekleyen, döneminin büyük fikir insanlarından biri olduğunu anımsatan Erdoğan, "Geçmişteki büyük insanların özelliklerine baktığınızda hepsinin birçok alanda devrimler yapacak kadar usta olduğunu görürsünüz. Bir devlet adamı aynı anda bir sporcu olabilir, bir bilim insanı aynı zamanda müzisyen olabilir, sizlerin her birinin içinde böylesi büyük potansiyeller var. Yeter ki bu potansiyelin kanatlanıp uçmasına engel olan zihinsel prangaları kırın.



Bizlerin de gençlere her alanda büyük imkanlar sağlamamız gerekiyor, mesela spor imkanlarını sonuna kadar açmalıyız. 'Spora vereceğimiz anlam gençliğe vereceğimiz mananın öz kardeşidir' diyor Peyami Safa. Gerek okulda, gerekse okul dışı ortamlarda sporu bir yaşam tarzı haline getirecek mekanizmalar oluşturmalıyız. Bakanlığımızın bu konuda gayretleri olduğunu biliyorum.



Gençlerimize spor alanında vereceğimiz imkanlar düşündüğümüzden de çok kazançlar sağlayacaktır, çünkü sportmenlik aynı zamanda bir ahlaktır. Spor sizden belli davranışları geliştirmenizi bekler, bunları yapmadığınızda sizi dünyasına kabul etmez. İşbirliği, dürüstlük, başkasına saygı, gerçek bir sporcunun sahip olduğu erdemlerdir. Bu ahlak, hile, yalan, kurallara uymama gibi davranışları reddeder. Dolayısıyla spor yapan kişiler farkında olmasalar da yüksek bir ahlak dünyasının parçası olurlar. Bu nedenle 'Sporla Kal Güvende Kal' hareketini getireceği bütün kazanımlarla yürekten destekliyorum" ifadelerini kullandı.



Bağımlılıkların her geçen gün arttığı çağımızda sporun, sanatın en iyi ilaç olduğunu düşündüğünü aktaran Erdoğan, "Uyuşturucu kullanım yaşının 15'in altına düştüğü dünyamızda panzehir olarak bizim de bu şifa kaynaklarına sarılmamız gerekiyor. Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneğinin bu konuya odaklanmasını çok anlamlı buluyorum. Zira medya yaşam tarzlarının özendirilmesinde çok önemli bir etkiye sahip.



Gerek yapılan haberlerle, gerekse kurgu adı altında zihinlere pompalanan gizli reklamlarla uyuşturucunun bir yaşam kültürü olarak algılanmasının önüne geçmeliyiz. Gençlerimizi hangi dünyaya davet ediyorsa gelecek ondan ibaret olacak. Gençlerimiz sizin elinizde şekillenecek, lütfen geleceğin mayasına bolca erdem katalım. Televizyon ekranları insanlığı iyiliğe, merhamete, adalete, vicdana davet eden pencereler olsun. Gazete köşeleri bilimsel düşüncenin, sanatsal bakışın arşivi haline gelsin. Devlet, sivil toplum, medya ve akademinin işbirliği gelecek hedeflerimizin halkalarıdır. Bugün burada çok sayıda başarılı sporcumuz, sanatçımız var, her biri gençlerimiz için birer örnektir. İşte biz hep birlikte biriktirdiğimiz deneyimleri gençlerle aramıza hiçbir hiyerarşi perdesi çekmeden paylaşmalıyız.



Konusunda üstün başarı göstermiş şahsiyetlerin aynı alana ilgi duyan gençler için ulaşabilir olması da çok önemli. Bugün çok kıymetli sanatçılara, bilim insanlarına ya da sporculara yürüdükleri yola ilk kez nasıl çıktıkları sorulduğunda, tüm hayatlarını değiştiren küçük bir andan bahsederler. Sizler de inşallah sizi hayranlıkla bakan, sizinle birlikte aynı yolu yürümek isteyen gençlerin hayatına ışık tutarsınız" dedi.

Erdoğan, hiçbir evladın yaşamını bağımlılıkların esaretine teslim etmemesini temenni ederek, "bunun için devlet ve millet olarak el birliği ile çaba göstermeliyiz" mesajını verdi.