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    Emine Erdoğan'dan ilk Instagram paylaşımı

    ANKARA (AA)
    08.03.2018 - 21:13 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ilk kez fotoğraf paylaştığı resmi Instagram hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

    "emineerdogan" adlı Instagram hesabındaki ilk paylaşımında, "Dünyanın her yanından, toplumun her kesiminden kadınlarımızla her zaman bir olduk." ifadesini kullanan Emine Erdoğan, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti. 

    Emine Erdoğan, çeşitli organizasyonlarda kadınlarla bir araya geldiği 4 fotoğraf karesini de takipçileriyle paylaştı. 

    Fotoğraflar, Instagram'da paylaşıldığı an 3 bin 453 beğeni aldı. 

    Emine Erdoğan'ın söz konusu mesaj ve fotoğrafları resmi Twitter hesabında da yer aldı. 

    Emine Erdoğandan ilk Instagram paylaşımı

     

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    Etiketler: Emine Erdoğan , Instagram , 8 Mart Dünya Kadınlar Günü , gündem
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