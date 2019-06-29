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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
29.06.2019 - 14:17, Son Güncelleme:

Emine Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi'nde "Sıfır Atık" mesajı

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Emine Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi'nde "Sıfır Atık" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Doğanın korunması söz konusu olduğunda, ülkeler arasındaki sınırların kalkması ve ortak bir vicdanla hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde lider eşleriyle Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen "Okyanuslar: Hayatımızın Değerli Kaynakları" adlı sempozyuma katıldı.  

Sasakawa Barış Vakfı (OPRI-SPF) Okyanus Politikaları Araştırma Enstitüsü Başkanı Atsushi Sunami'nin moderatörlüğünde gerçekleşen, deniz ve okyanusların, insan yaşamı için önemi konulu sempozyumda, G20 üyesi ülkeler ve uluslararası kuruluşların okyanus kaynaklarının sürdürülebilirliğini teşvik etmeleri ve bireylerin okyanus ve deniz ortamını korumak için neler yapabileceği konuları ele alındı.

Emine Erdoğandan G20 Liderler Zirvesinde Sıfır Atık mesajı

Emine Erdoğan, "Su şehri" olarak bilinen Osaka'dan, dünya vatandaşlarına sağlıklı ve sürdürülebilir okyanusların gelecek nesillere aktarılmasının özel yollarını içeren bir mesaj gönderilmesi amaçlanan sempozyumun, soru cevap bölümünde söz aldı.

Sempozyumda konunun uzmanlarından çok önemli bilgiler aldıklarına işaret eden Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yerkürenin ne tür tehditlerle karşı karşıya olduğunu gördük. Fakat inanıyorum ki yeni bir gelecek senaryosu yazmak için biraz vaktimiz var. Doğru adımları atarsak, 2050'de okyanuslarda plastikler değil, balıklar yüzebilecek. Doğanın korunması söz konusu olduğunda, ülkeler arasındaki sınırların kalkması ve ortak bir vicdanla hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir ülke, çöpünü kendinden kilometrelerce uzaktaki bir vahşi depolama alanına gönderdiğinde çöpten kurtulmuş olmuyor. O atıklar, bünyesi mikroplastikle dolu bir balık tabağı olarak hepimizin önüne geliyor. Omuzlarımızda dünya çocuklarına yaşanabilir bir gelecek inşa etmek gibi koca bir sorumluluk var. Ben bu sorumluluk gereği, ülkemde, Türkiye'de, Sıfır Atık Kampanyası başlattım." 

Emine Erdoğandan G20 Liderler Zirvesinde Sıfır Atık mesajı

"TEMEL HEDEF ATIKLARI GERİ DÖNÜŞÜMDE KULLANMAK"

Emine Erdoğan, hem sıfır atık kültürünün yaygınlaşması hem de deniz çöpleriyle mücadele konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile çok yönlü çalışmalar yürüttüklerini dile getirerek, şöyle devam etti: 

"Temel hedefimiz, çöpleri kaynağında ayrıştırmak ve atıkları geri dönüşümde kullanmak. Öncelikle kamu kurumlarımızda sıfır atık sistemini kurduk, okullarımızda, askeri tesislerimizde sıfır atık uygulamasını başlattık. Çocuklarımızı bilinçlendiriyoruz. Plastik poşet ülkemizde ücretli hale getirildi. Bir yılın sonunda poşet kullanımında yüzde 70 azalma oldu. Medya ve sivil toplum kuruluşlarından büyük destek alıyoruz. Sanatçılarımız farkındalık çalışmalarına katkı sağlıyor, ülkemizin dört bir yanında atıktan sanata sergileri açılıyor. Türkiye olarak, uluslararası platformda doğanın korunması için her türlü projeye destek vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

Emine Erdoğan, özellikle farklı coğrafyalarda yaşayan gençler arasında kapsamlı çevre projeleri geliştirilmesinin önemine dikkati çekerek, "Çağın en önemli imkanı teknolojiyi, deniz çöpleriyle mücadeleden çevre bilincini artırmaya bir araç olarak kullanmalıyız." dedi.

Sempozyumun soru-cevap bölümünde Kanada, Türkiye, Güney Kore, İspanya, Vietnam, Endonezya ve Tayland liderlerinin eşleri de söz aldı.

Sempozyuma Osaka Körfezi'nin de dahil olduğu Kansai Bölgesi'nde okyanus eğitimi verilen okullardan öğrenciler de katıldı.

Emine Erdoğandan G20 Liderler Zirvesinde Sıfır Atık mesajı

LİDER EŞLERİNDEN "DÜNYADA OKYANUS TEMİZLİĞİ" MESAJI

 Etkinlik sonrası lider eşleri, sempozyum için balık resimleriyle oluşturulan panoya yazdıkları notlarla dünyaya "okyanus temizliği" mesajı verdi.

Emine Erdoğan da panoda, "Büyük bir çevre krizi ile karşı karşıyayız. Adeta plastik çağında yaşıyoruz. Araştırmalar, 2050'de okyanuslarda balıktan çok plastik yüzeceğini gösteriyor. 21'inci yüzyıl medeniyetlerinin arkalarında bırakacakları eser, plastik okyanusları ve çöp dağları olmamalı. Günlük yaşamımızda atacağımız çevre dostu adımlarla 'sıfır atık' yaşam prensibimiz olmalı." mesajını paylaştı. 

Emine Erdoğan, sempozyum öncesinde lider eşleriyle aile fotoğrafında yer aldı. 

EMİNE ERDOĞAN'DAN TWİTTER PAYLAŞIMI

Emine Erdoğan, sempozyuma ilişkin Twitter hesabından da paylaşımda bulunarak, "G20 zirvesi vesilesiyle Osaka'da devlet başkanları eşleriyle 'Okyanuslar: Hayatımızın Değerli Kaynakları' isimli sempozyuma katıldık. Türkiye'de başlattığımız 'Sıfır Atık Mavi' seferberliğinin G20 bünyesinde gündeme gelmesinden memnuniyet duydum." ifadelerini kullandı. 

Paylaşımında sempozyumdaki konuşmasına da yer veren Emine Erdoğan, "Tabiatın geleceği asla kişisel, sektörel, ülkesel çıkarlara kurban edilemez." değerlendirmesini yaptı. 

 

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