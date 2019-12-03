Emine Erdoğan'dan "Dünya Engelliler Günü" paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan, "Bütün engeller sevgiyle aşılır. Kalplerdeki engelleri aşabilirsek, fiziki engelleri de hafifletebiliriz." ifadelerini kullandı.
Emine Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Bütün engellerin sevgiyle aşılabileceğini belirten Emine Erdoğan, "Kalplerdeki engelleri aşabilirsek, fiziki engelleri de hafifletebiliriz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, engelli kardeşlerimizin sorunları konusunda toplumsal duyarlılığımızı artırmaya vesile olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesini yaptı.
Bütün engeller sevgiyle aşılır. Kalplerdeki engelleri aşabilirsek, fiziki engelleri de hafifletebiliriz.#3AralıkDünyaEngellilerGünü'nün, engelli kardeşlerimizin sorunları konusunda toplumsal duyarlılığımızı artırmaya vesile olmasını temenni ediyorum.#WorldDisabilityDay— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) 3 Aralık 2019
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle