Emine Erdoğan’dan ailelere sosyal medya uyarısı
EMİNE Erdoğan, İstanbul’un ilk Çocuk İzlem Merkezi’nin açılışını yaptı.
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kurulan merkezin açılışında konuşan Erdoğan, aileleri sosyal medya konusunda uyardı: “Çocuklarımız henüz yürümeye dahi başlamadan paylaştığınız fotoğraflarla çoktan dijital ayak izi bırakmaya başlıyor. Ebeveynler olarak gerek sosyal medyada gerekse diğer mecralarda çocuklarımızla ilgili paylaştığımız bilgilerde dikkatli olmalıyız. Zira çocuklarımızın fotoğrafları çocuk haklarının bir konusudur. Onların mahremiyetlerini koruma hususunda daha özenli olmalıyız.”
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