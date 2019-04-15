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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
15.04.2019 - 13:32, Son Güncelleme:

Emine Erdoğan'a Dünya İnsaniyet Forumu'ndan "Fark Yaratan" ödülü

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Emine Erdoğan'a Dünya İnsaniyet Forumu'ndan "Fark Yaratan" ödülü

Dünya İnsaniyet Forumu'nca (World Humanitarian Forum) Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a, insani yardımlara ilham verici çalışmalarından dolayı, Londra'da düzenlenecek törenle "Changemaker" (Fark Yaratan) ödülü verilecek.

Birleşmiş Milletler ve İngiltere tarafından desteklenen Dünya İnsaniyet Forumu'nca verilen "Changemaker" ödülü, tüm dünyada olağanüstü ilham verici çalışmalar yapan ve insani yardımlar konusunda liderlik eden sınırlı sayıda kişiye takdim ediliyor.

Bireyin veya örgütün olağanüstü çabalarının küresel ölçekte tanınması ve böylece insani amaçlarına daha çabuk ulaşmaları ve diğer insanlara ilham olmaları hedefiyle verilen ödüller, başkanlığını İngiliz siyasetçi Jack Straw'un yaptığı bir danışma kurulu tarafından belirleniyor.

Dünyadaki insani yardımlara ilham verici çalışmalarından dolayı Emine Erdoğan da bu yıl "Changemaker" ödülünü alacak. Emine Erdoğan'a ödülü, 17-18 Nisan'da İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek törenle takdim edilecek.

Ödülle, Emine Erdoğan'ın Türkiye'nin TİKA, AFAD ve Türk Kızılay gibi kurumları aracılığı ile tüm dünyaya örnek teşkil eden insani yardım çalışmaları küresel ölçekte taçlandırılacak.

Eski Birleşik Krallık Başbakanı olan eşi Tony Blair ile kurdukları vakıfta yapılan çalışmalar adına Cherie Blair, Panama Uluslararası İnsani Yardım Merkezi adına Panama Kalkınma Bakanı Maria Luisa Navarro ve insani yardım alanında Birleşmiş Milletler ile yürüttükleri program nedeniyle Mastercard da törende ödül alacak.

Daha önceki yıllarda bu ödül, Alwaleed Philanthropies Genel Sekreteri Prenses Lamia Al Saud, Birleşik Krallık Parlamentosu Üyesi Barones Valerie Amos ve Katar Dışişleri Bakanı Al Thani gibi dünyada fark yaratmış isimlere verilmişti.

Emine Erdoğan, ödül töreninde davetlilere hitaben bir konuşma yapacak.

Uluslararası alanda Emine Erdoğan'a dördüncü ödül

"Changemaker" ödülü, dünyanın her yerinde yaşanan doğal afet ve insani dramlara yerinde yardım ve müdahale ederek, dünya kamuoyunun insani sorunlara yönelmesinde öncü rol üstlenen Emine Erdoğan'a, insani yardımlarından dolayı uluslararası alanda verilen dördüncü ödül olacak.

Emine Erdoğan, 2009'da Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları ve insani yardımlara getirilen ambargo uygulanmasına karşı, Arap dünyası ve Batılı ülke liderlerinin eşlerini İstanbul'da bir araya getirerek tüm dünyaya "savaşı durdurun" çağrısında bulunan tek lider eşi olmuştu.

Ayrıca 2010'da Pakistan'ın yaşadığı en büyük doğal afetlerden biri olan sel felaketinden etkilenen milyonlarca insan için yardım faaliyetlerini bizzat yerinde yürüten Emine Erdoğan, uluslararası yardım kuruluşlarının harekete geçmesini sağlamıştı.

2012'de ise Myanmar'dan kaçarak Bangladeş'teki kamplara sığınan Rohingya Müslümanlarına yapılan soykırımı dünya kamuoyunun gündemine getiren Emine Erdoğan, Myanmar'da yaşanan insanlık dramını can güvenliği riski uyarılarına rağmen bizzat yerinde gidip görmüş ve bölgeye insani yardım ulaştırmıştı.

Türkiye'nin 2005'te başlattığı Afrika açılımında etkili olan Emine Erdoğan, Afrika'daki kadınlar ile çocukların eğitim ve sağlık alanında ihtiyaçlarının karşılanması için yürütülen çok sayıda projeye de desteğini sürdürüyor.

Bu kapsamda, Emine Erdoğan'a 2011'de Brüksel'de Crans Montana Forumu'nda barış, özgürlük ve demokrasi alanındaki çalışmalarından ötürü "Prix de la Fondation" ödülü, 2018'de ise İngiltere merkezli Küresel Donörler Forumu kapsamında "İnsani Hizmet Takdir Ödülü" ve aynı yıl ABD merkezli Küresel Ümit Koalisyonu tarafından New York'ta düzenlenen "İnsani Yardım Liderliği Özel Ödülü" tevdi edilmişti.

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