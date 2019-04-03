Emine Erdoğan Ürdün'de Sıfır Atık Projesi'ni anlatacak

Alınan bilgiye göre Ürdün'ün ev sahipliğinde iki yılda bir Ölüdeniz'de yapılan Dünya Ekonomik Forumu Orta Doğu-Kuzey Afrika bölgesel toplantıları, bu yıl 6-7 Nisan'da Kral Hüseyin Bin Talal Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Üst düzey katılımla gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu, bu yıl EmineErdoğan'ın katılımıyla ilk kez Türkiye'den bir lider eşini ağırlayacak.

Toplantıda bu yıl, kapsayıcı büyüme, sosyal ilerleme ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için gerekli sosyal ve ekonomik modellerin tesisi ve çevre yönetimi için yeni iş birliği sistemlerinin geliştirilmesinin önemi ele alınacak.

Toplantının 6 Nisan'da yapılacak, "Ortadoğu'yu sarsmak" konu başlıklı oturumunda, "Ortadoğu'da 400 milyon kişi yaşıyor. Bunların üçte ikisi 30 yaşında altında ve çevre için harekete geçme, şeffaf yönetim ve sosyal eşitlik talep ediyor. Bölge liderleri, gelecek için sosyal ve ekonomik sistemler oluşturmakla ilgili nesiller arası diyalogu sağlamak için gelecek nesille nasıl iletişime geçebilir?" sorusuna yanıt aranacak.

Bu konuda özel görüşlerini paylaşacak olan Emine Erdoğan, sürdürülebilir çevre, iklim değişikliğiyle mücadelenin yanı sıra OECD'nin Çevresel Performans İnceleme Raporu'nda da dikkat çekilen Sıfır Atık Projesi'ni anlatacak.

Emine Erdoğan'ın toplantıda özellikle sürdürülebilir bir çevre için plastik atıkların çevreye verdiği zararlar konusunda tüm dünyaya farkındalık oluşturacak mesajlar vermesi bekleniyor.

Ayrıca Dünya Ekonomik Forumu – Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesel Toplantısı’nda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bir konuşma yapacak.

"Arap Dünyası ve 4. Sanayi Devrimi’", ‘"Yeni bir Ekonomik Modelin Şekillendirilmesi", "Bölgesel Ortaklar için Liderlik", "Çok kavramlı bir dünyada ortak zemin tesisi" ve "Sanayi Diyaloglarının Geleceği" ana temalarıyla düzenlenecek toplantıya, Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh, Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın yanı sıra birçok bakan ile binin üzerinde kamu, özel sektör ve sivil toplum temsilcisi de katılacak.

Toplantıya cinsiyet eşitliğinin ilerletilmesi çabaları kapsamında Arap dünyasının en yenilikçi kadın girişimcilerinin de katılması bekleniyor.