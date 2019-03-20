Emine Erdoğan: Türkiye sıfır atık konusunda Müslüman toplumlara liderlik yapabilir

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi"nin, Diyanet İşleri Başkanlığında "Sıfır Atık-Sıfır İsraf" temasıyla uygulanması çalışmalarına ilişkin tanıtım toplantısı düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan Emine Erdoğan, programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"ÇEVREYİ KORUMAK MÜSLÜMAN OLMANIN GEREĞİDİR"

Diyanet İşleri Başkanlığını, "Sıfır Atık" konusundaki gayretleri nedeniyle tebrik eden Emine Erdoğan, "Çevreyle olan ilişkimiz, her şeyden önce bir ahlak meselesidir. İslam'da çevreyi korumak, hayvanların hakkını gözetmek, israf etmeden tevazu ile yaşamak bir seçenek değil, Müslüman olmanın gereğidir." diye konuştu.

Emine Erdoğan, İslam'ın, nazarları sürekli tabiata çevirmeyi isteyen bir inanç sistemi, insan için doğa ile uyum içinde yaşamanın bir zaruret olduğunu anlattı.

"1 KİLOGRAM EKMEĞİN İSRAFI 1,6 LİTRE SUYUN DA İSRAFI DEMEK"

Emine Erdoğan, Müslümanlar olarak israf meselesini şahsi tüketimlerin ötesinde, daha geniş anlamıyla görebilmek gerektiğini de vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ay sonunda elektrik, su, gaz faturalarımız düştüğünde israftan kaçınmış olmuyoruz. 1 kilogram ekmeğin israfı, onu yapmak için kullanılan 1,6 litre suyun da israfı demek. 1 pamuklu tişörtün israfı, onun üretimi için harcanan 2 bin 700 litre suyun da israfı demek. Biz, sadece kendi çeşmemizden, ampulümüzden, soframızdan değil, yeryüzünde halife olmanın sorumluluğunu taşımaktan mesulüz. Afrikalı bir çocuğun, temiz su bulamadığı için maruz kaldığı hastalıkları çocuklarımıza doğru anlatabilirsek, 1 dilim ekmeğin undan çok daha fazla anlamı olduğunu da kavratmış oluruz."

"TÜRKİYE SIFIR ATIK KONUSUNDA MÜSLÜMAN TOPLUMLARA LİDERLİK YAPABİLİR"

Emine Erdoğan, Hazreti Muhammed'in hayatını, doğaya ve hayvanlara karşı olan tutumunun iyi anlatılmadığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"İsraf, gündelik pratiğimiz olmuşsa sahabe efendilerimizi tanımıyoruz demektir. Çocuklarımıza kanaat etmeyi öğretememişiz demektir. Oysa kanaat demek, sürdürülebilirlik demek. Umuyorum ki bu güzel projenin bir sonraki adımı, İslam'ın çevreci kimliğini uluslararası platformlarda tanıtmak olur. Bu gerçekten hareketle, Diyanet İşleri Başkanlığımızın, çevreci bir hac organizasyonu ile tüm İslam ülkelerine örnek olmasını bekliyoruz. Türkiye, yeşil bir hac ibadeti yanında hayvan hakları, sıfır açlık, israf, sıfır atık, sürdürülebilirlik gibi konularda manifestolar yayınlayarak tüm Müslüman toplumlara liderlik yapabilir."