Emine Erdoğan: Sıfır atıkla 100 bin iş

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın eşi Şule Akar ile birlikte törene katılan Emine Erdoğan, özetle şunları söyledi:

KELEBEKLER DAHA UZUN YAŞIYOR

“6 bin çalışanı olan ASELSAN’ın atık yönetimi çerçevesinde, 2018 yılında 273 ton atık ayrıştırarak ekonomiye ve kendine maddi kaynak sağladığını biliyoruz. Bu sayede 1 milyon lira civarında bir gelir elde edilmiş. 2019 yılında bugüne kadar toplanan 634 ton atıktan ise 1,5 milyon lira kazanılmış. 2019 yıl sonu hedefimiz olan 25 bin kamu binasında sıfır atığa geçme hedefimizi iki ay önce tamamladık. 2023’te tüm Türkiye’de sıfır atık projesini hayata geçirmiş olacağız. Bu uygulamayla yıllık 20 milyon dolar kazanç ve 100 bin kişiye istihdam hedefliyoruz. Ticaret Bakanlığı’nın 2018 İsraf Raporu’na göre Türkiye’de cep telefonu değiştirme hızı 3,7 yıla kadar düştü. Öyle ki ‘kelebekler teknolojiden daha uzun yaşıyor’ desek yeridir. Henüz yepyeni olan telefonumuzun ya da bilgisayarımızın bir anda demode olmasına sebep oluyor.

HIZLI ÇÖZÜMLER ÜRETMELİYİZ

Önümüzde hızlı çözümler üretmemizi gerektiren yeni bir alan açılmış durumda. Hakim kılmak istediğimiz kültür ‘Kullan-at’ değil, ‘Gerekiyorsa al, atma, yeniden değerlendir’ kültürüdür.”

ATIK TABLO HEDİYE ETTİLER

Etkinliğin ardından ASELSAN’ın kreş öğrencileri, Emine Erdoğan’a atık malzemelerden yaptıkları tabloyu hediye ederek, tabloyu nasıl yaptıklarını anlattılar.