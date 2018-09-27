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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
AA
27.09.2018 - 23:12, Son Güncelleme:

Emine Erdoğan 'sıfır atık' projesini görüştü

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Emine Erdoğan 'sıfır atık' projesini görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Columbia Üniversitesi Dünya Enstitüsü Başkanı Profesör Jeffrey Sachs ile atık yönetimi modellerini görüştü.

Edinilen bilgiye göre, Emine Erdoğan, "Sıfır Atık" projesi kapsamında dünyadaki atık modellerini yakından takip ediyor ve yurt dışı ziyaretlerinde konunun uzmanlarını bir araya getirecek görüşmeler tesis ediyor.

New York'taki temasları kapsamında Emine Erdoğan, Columbia Üniversitesi Dünya Enstitüsü Başkanı Profesör Sachs ile bir araya geldi.
Emine Erdoğan, himayesinde devam eden "Sıfır Atık" projesi hakkında fikir alışverişinde bulunduğu Profesör Sachs'tan, atık yönetim modelleri ve dünyadaki başarılı uygulamalar konusunda bilgi aldı.

Görüşmede Columbia Üniversitesi Çevre Bölümü Başkanı Profesör Nickolas Themelis ve Profesör Patricia Culligan hazır bulunurken, Emine Erdoğan'a ziyaretinde Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Dr. Esra Albayrak da eşlik etti.

Emine Erdoğan sıfır atık projesini görüştü


HÜKÜMETLERE DANIŞMANLIK YAPIYOR
2023 yılına kadar tüm Türkiye'ye yayılması hedeflenen "Sıfır Atık" projesi, Haziran 2017 yılından bu yana kamu kurum ve kuruluşlarında etkili şekilde uygulanmakta.

Columbia Üniversitesi Dünya Enstitüsü de ekonomik büyüme karşısında tüm dünyada iklim, su, enerji kaynakları ve tarım gibi alanlarda ortaya çıkan sorunlarla ilgili etkili araştırmalar yapıyor.

Kurum, çevre ve atık yönetimi konusunda önemli bir adres olarak da biliniyor.

Büyüyen ekonomiler karşısında ortaya çıkan çevre sorunlarına dair araştırmalar yapan enstitü; Latin Amerika, Doğu Avrupa ve Afrika ülkeleri hükümetlerine danışmanlık yapan ünlü ekonomi profesörü Sachs'ın direktörlüğü altında faaliyet gösteriyor.

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