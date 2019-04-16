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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA (AA)
16.04.2019 - 16:51, Son Güncelleme:

Emine Erdoğan ‘Sen Durdurabilirsin’ Dönüşüm Sergisi’nin açılışına katıldı

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Emine Erdoğan ‘Sen Durdurabilirsin’ Dönüşüm Sergisi’nin açılışına katıldı

REC Türkiye'nin yürüttüğü, TANAP destekli "Sen Durdurabilirsin- Dönüşüm Sergisi"nin resmi açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Emine Erdoğan, "Yeşil Kutu Yollarda" çevre eğitim projesinin uzantısı olarak hayata geçirilen sergiyi, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve beraberindekilerle gezerek, bilgi aldı.

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  • Emine Erdoğan sergi açılışına katıldı
  • Emine Erdoğan sergi açılışına katıldı
  • Emine Erdoğan sergi açılışına katıldı
  • Emine Erdoğan sergi açılışına katıldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye'nin düzenlediği ve Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları tarafından desteklenen "Sen Durdurabilirsin-Dönüşüm Sergisi"nin resmi açılışını yaptı.

REC Türkiye tarafından yürütülen ve TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması kapsamında finanse edilen, "Sen Durdurabilirsin-Dönüşüm Sergisi"nin resmi açılışı, Emine Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla Kentpark Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirildi. 

Emine Erdoğan, "Yeşil Kutu Yollarda" çevre eğitim projesinin uzantısı olarak hayata geçirilen sergiyi, Bakan Kurum ve beraberindekilerle gezerek, 9 alandan oluşan sergiye ilişkin REC Türkiye Direktörü Rifat Ünal Sayman'dan bilgi aldı.

Labirent şeklinde düzenlenen sergiyi ziyaret eden öğrencilerle çeşitli etkinlikleri de izleyen Emine Erdoğan, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Emine Erdoğan ayrıca Bakan Kurum'un 7 aylık kızı Hatice Zehra'yı da kucağına alarak sevdi.

Açılışa Bakan Kurum'un eşi Şengül Kurum, Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol, TANAP Kalite, İş Sağlığı Güvenliği, Sosyal ve Çevre Direktörü Fatih Erdem ile diğer paydaşlardan temsilciler de katıldı.

SERGİ, 30 HAZİRAN'A KADAR GEZİLEBİLECEK

Sergi, TANAP güzergahında bulunan 9 ildeki öğrencilerin farkındalık düzeyi, değerler ve davranışlarında olumlu değişiklik yaratarak, bu illerin sürdürülebilirliğine katkı sağlanmasını hedefleyen "Yeşil Kutu Yollarda Projesi" kapsamında düzenleniyor.

Ankara Kentpark Alışveriş Merkezi'nde 30 Haziran'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak sergiyle atıkların hikayesi ve atık sorununun çözümü için iyi uygulamaların aktarılabilmesi ve herkesin çözümün bir parçası olması hedefleniyor.

Sergide insan faaliyetlerinin doğayı ve çevreyi nasıl etkilediğine dair bilgiler yer alırken, tüketim alışkanlıklarının bir sonucu olarak oluşturulan cam, kağıt, plastik ve elektronik atıklar yakından incelenebiliyor.

Labirent şeklindeki sergi alanı "Giriş", "Dünyamız ve Çevresel Tehditler", "Döngüsel Ekonomi", "Evsel Atıklar", "Ambalaj Atıkları", "Elektronik Atıklar", "Faaliyet Alanı", "Eğitim Salonu" ve "Çıkış" olmak üzere toplam 9 alandan oluşuyor. Sergi alanında ziyaretçiler tüketim alışkanlıkları ve atıkların oluşmasındaki tercihlerine göre çıkışa ulaşabiliyor.

Sergide günlük yaşamda kullanılan ürünlerin nasıl "atık" haline geldiği ve atığın dönüşümünü, tüm yaştan bireylerin deneyimleyerek öğrenmesi de hedefleniyor.

Sergi ve Yeşil Kutu Yollarda projesi hakkında daha detaylı bilgiye "www.sendurdurabilirsin.org" ve "www.yesilkutu.org" web adreslerinden ulaşılabilecek.

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