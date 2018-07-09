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    Emine Erdoğan: "Rabbim, bizlere birlik olmayı nasip etsin"

    AA
    09.07.2018 - 21:03 | Son Güncelleme:

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin, "Vatanımıza, milletimize ve tüm dünya mazlumlarına hayırlı olsun. Rabbim, bu güzel ülkenin yücelmesi yolunda bizlere birlik olmayı nasip etsin." ifadesini kullandı.

    Başkan Erdoğan'ın "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni" sonrasında Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda Emine Erdoğan, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin, aziz milletin tercihleriyle bugün itibarıyla tarihi bir törenle hayata geçtiğini belirtti.

    "Vatanımıza, milletimize ve tüm dünya mazlumlarına hayırlı olsun. Rabbim, bu güzel ülkenin yücelmesi yolunda bizlere birlik olmayı nasip etsin." temennisinde bulunan Emine Erdoğan, paylaşımında eşi Başkan Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulu'ndaki ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törenlere ilişkin fotoğraf karelerine de yer verdi.


     

    Etiketler: erdoğan , emine erdoğan , Türkiye Cumhurbaşkanı
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