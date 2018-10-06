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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
06.10.2018 - 22:41, Son Güncelleme:

Emine Erdoğan: Makamlar emanettir

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Emine Erdoğan: Makamlar emanettir

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti teşkilatının kadın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, "Aldığımız terbiye, bu makamlarla övünmeyi, gururlanmayı değil 'ben daha ne yapabilirim' sorumluluğunu gerektirir. Makamlar emanettir." değerlendirmesinde bulundu.

Emine Erdoğan, AK Parti'nin 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın yapıldığı otelde, kadın bakanlar, kadın milletvekilleri, milletvekili eşleri ile teşkilatın farklı kademelerinde görev alan kadınlarla bir araya geldi.

Katılımcılarla sohbet eden Emine Erdoğan, yaptığı konuşmada, milletin teveccühüne mazhar olmuş vekil ve ailelerin sorumluluklarına değindi.
Makamların emanet olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, "Aldığımız terbiye, bu makamlarla övünmeyi, gururlanmayı değil, 'ben daha ne yapabilirim' sorumluluğunu gerektirir." dedi.

AK Parti'nin başarı hikayesinde kadın emeğinin özel bir yeri olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, "Kadınlar başarının ortağıdır." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, toplumun yeni beklentilerinin olduğuna dikkati çekerek, kadınlara siyasetin sert köşelerini yumuşatacak alanlara özel önem vermesi tavsiyesinde bulundu.

Milletvekillerinden özellikle iki konuyu takip etmeleri ricasında bulunan Emine Erdoğan, bu yıl etkin bir şekilde başlayan "Sıfır Atık Projesi"nin tüm illerde yerleşmesinin, belediyelerin bu sisteme uygun atık yönetimine geçmesinin önemine dikkati çekti.

Emine Erdoğan, Hayvanları Koruma Kanunu'nun Mecliste bir an önce ele alınması gerektiğinin altını çizerek, "Mahlukatın her türü, bizim için hizmete layıktır. 'Yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin' buyuruyor Hadis-i Şerif." diye konuştu.

Konuşmasını, "Şehit ve gazilerimizin aileleri, başımızın tacı şehitlerimizin emanetidir. İhtiyaçlarını gözetelim, yüreklerini hoş tutalım." sözleriyle bitiren Emine Erdoğan, ardından teşkilat mensuplarıyla fotoğraf çektirdi.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (06.10.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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