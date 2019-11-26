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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Emine Erdoğan: Kol kırıldığında yen içinde kalamaz

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Emine Erdoğan: Kol kırıldığında yen içinde kalamaz

Emine Erdoğan, “Kadına yönelik şiddetin ‘mahrem alan’ kavramıyla meşrulaştırılmasının önüne geçmeliyiz. Söz konusu olan şiddetse, kol kırıldığında yen içinde kalamaz” dedi. Emine Erdoğan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla dün Beştepe’de düzenlenen toplantıda, kadına yönelik şiddete karşı ‘Mercan Seferberliği’ni de başlattı.

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan dün Beştepe’de düzenlenen ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Acil Faaliyet Planı’ programında özetle şöyle konuştu: “Birleşmiş Milletler raporuna göre, dünyada her gün 137 kadın, eşi ya da yakını tarafından öldürülüyor. 2017 yılında, dünyada kasten öldürülen kadın sayısı 87 bindi. Bu kadınların 30 bini eşinin ya da sevgilisinin saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Polis Akademisi Başkanlığı’nın raporuna göre ise 2016 yılında 301, 2017 yılında 350, 2018 yılında ise 281 kadının yaşam hakkı elinden alındı. Tek bir kadının dahi öldürülmesi, insanlığı haince sırtından bıçaklamaktır. Unutmayalım her bir can alındığında güneş öğle vakti batıyor. Yıldızlar, asılı oldukları yerlerden birer birer düşüyor.

DİLİ, DİNİ, IRKI YOK

Maalesef ki, kadına yönelik şiddet, tüm dünyada yaşanan, küresel bir sorundur. Belli bir coğrafyası, dili, dini ya da ırkı yoktur. Gelişmiş olduğu düşünülen ülkelerde dahi, şiddet ve cinsel saldırılar, gündelik bir pratik haline gelmiştir. Her şeyden önce, kadına yönelik şiddetin eşler arası ya da aile arasındaki ‘mahrem alan’ kavramıyla meşrulaştırılmasının önüne geçmeliyiz. Mahrem alan, şiddetin uygulanmasına zemin olduğu anda, insan hakları ihlali başlamış demektir. Böylesi bir durumda mahremiyet ortadan kalkar. Sözkonusu olan şiddetse, kol kırıldığında, yen içinde kalamaz.

ERKEKLER KADINLARI MÜLK EDİNEMEZ

Sıfatları ne olursa olsun, insanlar hiçbir şekilde birbirlerinin sahipleri olamazlar. Erkekler kadınları mülk edinemezler. Üstünlük iddia edemezler. Kimsenin bir başkasının bedensel ve ruhsal bütünlüğünü zedeleyici eylemler gerçekleştirmeye hakkı yoktur.
Bugün kadınlar haklarını arayabiliyorlar. Kendilerine yönelik işlenen suçlar karşısında, utanmaları gerektiğini elbette düşünmüyorlar. Devletimizin ilgili kurumlarına başvurarak hak arama mücadelelerini sürdürüyorlar. Umuyorum ki, bir gün gelecek ve hiçbir kadın korku terörü altında bir hayat sürmeyecek. Fakat o gün gelene kadar mücadelemizi sürdürmeli, toplumsal dönüşümü beraberinde getirecek adımları da atmalıyız. Bırakın kadınların bir damla kanının dökülmesini, bir damla gözyaşı dökmelerine dahi toleransımız yoktur.”

ŞİDDETE KARŞI 75 MADDE

ŞİDDETLE mücadele amacıyla 2020-2021 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı hazırlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın koordinasyonunda beş bakanlık ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nca hazırlanan 75 maddelik planda özetle şu düzenlemeler yer aldı: “25 bin sağlık personeline kadına yönelik şiddetle mücadele, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele eğitimi verilecek. Erişkin cinsel şiddet mağdurlarına özel hizmet modeli oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Kreş seviyesinden üniversiteye; saygı, sevgi ve hoşgörü kültürünün geliştirilmesini sağlayacak uygulamaların eğitim sistemine entegre edilmesi amacıyla model oluşturulacak. Aile mahkemelerinin uzmanlaşmasına yönelik büyükşehirlerde yeniden iş dağılımı yapılacak. Aile Bilgi Sistemi’ne entegre edilmek üzere risk analiz modülü geliştirilecek. 6284 Sayılı Kanun’a ilişkin değişiklik önerileri ve teknik yöntemlerle takip, kimlik değişikliği, koruma, gizlilik gibi alt düzenlemelerin hazırlanması sağlanacak.”

CUMHURBAŞKANI TAYYİP ERDOĞAN: TAMAMEN SİLECEĞİZ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: “Kadına yönelik şiddet, insanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan biridir. Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, inşallah bu ayıbı elbirliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz.”

‘MERCAN’ SEFERBERLİĞİ

Emine Erdoğan, dün Beştepe Millet kongre ve Kültür Merkezi’nde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Acil Faaliyet Planı’ programına katıldı. 2020-2021 yıllarını kapsayan Koordinasyon Planı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından imzalandı. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’in eşi Revna Demirören de katıldı. Törende Bakan Selçuk, Erdoğan’a kadına yönelik şiddete karşı başlatılan ‘Mercan Seferberliği’ rozetini taktı.

‘DİJİTAL KARANFİL’LE HATIRLANACAKLAR

‘KIZ Başına Platformu’ kadın cinayetlerine dikkat çekmek için cinayetlerin işlendiği sokak ve caddelere QR kodlu etiketler bırakmaya başladı. ‘Dijital Karanfil’ adı verilen projede, QR kodlar akıllı telefonlara okutulduğunda cinayete kurban giden kişilerle ilgili haberler ortaya çıkıyor. Platformun İstanbul Temsilcisi Elifcan Fırat, öldürülen kadınlar için Türkiye’de herhangi bir anıt bulunmadığını, bu yüzden öncelikle her bir kadın için bir anıt oluşturmak istediklerini söyledi. Elifcan Fırat, şöyle devam etti: “Projeye katılmak isteyenlerin bize letişim ve adres bilgilerini göndermeleri gerekiyor. QR kodlu etiketleri ücretsiz kargo ile gönderiyoruz. Gönüllüler bu etiketleri belirlenen sokak veya caddelerin görünür yerlerine yerleştiriyor. Yetişkin her bireyin katılımı mümkün.”

 

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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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