Emine Erdoğan: “Kadınlarımız 15 yıl öncesine göre çok daha iyi bir durumdalar”

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) her yıl düzenleyerek geleneksel hale getirdiği ‘Üye İftarı’ bu sene de Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. İftar programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile birlikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın yanı sıra KADEM yöneticileri ve üyeleri katıldı. Ezanın okunmasıyla birlikte katılımcılar dualar eşliğinde birlikte oruçlarını açtı.

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Ramazan, aynı zamanda köklü bir geleneği, zengin bir kültürü bize yeniden hatırlatan iklimdir. KADEM’in düzenlemiş olduğu bu iftar programında görmemiş olduğumuz dostları gördük, hasret gideriyoruz. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Kadınları güçlendirmek için nitelikli projeler üreten KADEM, geleceğe işbaşı projesiyle devletimizin himayesindeki kızlarımıza yeni ufuklar açtı. Geleceğe işbaşı projesi sivil toplum, Kamu işbirliğine güzel bir örnektir. 42 evladımız, bilişim teknolojileri, tıbbi sekreterlik, muhasebe gibi alanlarda iş sahibi oldu. Bu somut çıktı, projenin geleceği adına da umut vadetmektedir. Bu vesileyle projeye katkı veren tüm kurum ve kuruluşları, sponsorları tebrik ediyorum. Bu projenin KADEM'in tüm temsilciliklerinde de aktif şekilde uygulanmasını, diğer STK'lara örnek olmasını diliyorum. Gençlerimizi, özellikle de kız evlatlarımızı güçlendirerek hayata hazırlamak, geleceği inşa etmektir. Kadınları güçlü bir toplum sağlamalıyız çünkü cinsiyet adaletinin yerleştiği bir toplumda adaletin tüm kazanımları mevcuttur. Çok şükür bu konuda ülkemizde gelişmekte olan bir farkındalık var. Kadınlarımız tüm alanlarda 15 yıl öncesine göre çok daha iyi bir durumdalar. Hükümetimizin vaadi 2023 yılında kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 41'lere çıkarmaktır. Bu toplumsal hayata, siyasete iş dünyasına kadın duyarlılığının, zekasının, sezgisinin taşınması demektir” dedi.

Kudüs’te yaşanan olaylara değinen Emine Erdoğan, “Dünyanın kadınların muktedir yüreğine ihtiyacı var. Siyasi ve ekonomik mücadeleler yer küreyi bir ateş topuna çevirmiş durumda. İç savaşlar, işgaller, katliamların ruhların üzerinde ağır bir stres oluşturuyor. İnsanlığın emaneti Kudüs, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde gerçek sahiplerinin elinden alınmaya çalışılıyor. Böylesi bir zulüm ancak vicdanlı yüreklerin cesur mücadelesiyle aşılabilir. Kadının ve erkeğin birbirini tamamladığı, aklın ruhla buluştuğu, teorinin pratikle bütünleştiği bir dünya inşa etmek durumundayız. Ne mutlu ki Türkiye bu potansiyele sahip. Toplumumuzda bu yönde büyük bir değişim, farkındalık ve dinamizm var. Biraz daha fazla cesaret, öz güven ve erdemle inşallah yer kürede vicdanın sesi olmaya hep birlikte devam edeceğiz” diye konuştu.



“TÜRKİYE’DE KADINLARIN KATKISI OLMADAN BÜYÜMEYİ GERÇEKLEŞTİRMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL”

Ülkemiz adına hedeflerimizin olduğunu kaydeden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, “Ülkemiz büyüyor, gelişiyor. Ülkemiz adına 2023 hedefimiz var. 2023 hedeflerimize emin adımlarla ilerlerken biz biliyoruz ki bugün her zamankinden daha güçlü bir şekilde bunun farkındayız. Türkiye’de kadınların katkısı ve desteği olmadan bu büyümeyi gerçekleştirmemiz mümkün değil. Hayatın her alanında kadınların hak ettiği yere gelmesi için hep birlikte mücadele veriyoruz. Özellikle son 16 yılda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kadınlarımızın güçlendirilmesi konusunda çok önemli ve çok güçlü adımlar attık. Kadının güçlenmesi, kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanması, kadına yönelik şiddet ile mücadele konusunda gerek bütün yasal düzenlemeleri gerçekleştirdik. Hükümetler döneminde uyguladığımı politika ve projelerle çok önemli gelişmelere imza attık” şeklinde konuştu.



“SON 16 YILDA KIZ ÇOCUKLARIN OKULLAŞMA ORANI İKİ KAT ARTTI”

Ülkemizde okuma yazma seferberliği başlattıklarını kaydeden Bakan Kaya, “Kız çocuklarımızın son 16 yılda ortaöğretiminde okullaşma oranını tam iki kat, yükseköğretimde okullaşma oranlarını da 3,2 kat artırmış olduğumuzun haklı gururunu yaşıyoruz. Bunu asla yeterli bulmuyoruz. Yüzde yüz okullaşma oranı için mücadelemizi sürdürüyoruz. Kız çocuklarımızın okullaşma oranındaki vermiş olduğu desteklerden ötürü ‘Haydi Kızlar Okula’ ve ‘Anne Kız Okula Kampanyası’ ile verdiği desteklerden dolayı hepinizin huzurunda saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendiye ülkemizdeki tüm kızlarımız adına bir kez daha teşekkürü bir borç biliyorum. Ülkemizde okuma yazma bilmeyen hiçbir kadın kalmayıncaya kadar seferberliğimiz devam edecektir” açıklamasında bulundu.

Program sonunda Emine Erdoğan, programa katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, KADEM Başkanı Sare Aydın Yılmaz, KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile KADEM Geleceğe İşbaşı Proje'sinden mezun olan gençlerle fotoğraf çektirdi.