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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
07.12.2018 - 19:09, Son Güncelleme:

"Çevreyle kurulan ilişki ahlak ilişkisidir"

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İstanbul Uluslararası Çevre Zirvesi ve Fuarı'nda konuşan Emine Erdoğan, "Çevreyle kurulan ilişki ahlak ilişkisidir. Bugün olduğu kadar gelecek nesillerinde yaşam kalitesinden sorumluyuz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen İstanbul Uluslararası Çevre Zirvesi ve Fuarı, bugün başladı. Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen zirveye, Sıfır Atık Projesine öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın yanı sıra, ulusal ve uluslararası konuşmacılar, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, şehir plancıları, sanayiciler, Sivil Toplum Kuruluşu (STK) ve sektör temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

GEÇMİŞTE YAŞANAN SIKINTILARDA BİZLERE DERS OLDU

Zirvede açılış konuşmasını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal yaptı. İstanbul'un 1994'ten önce çok sıkıntılı dönemler yaşadığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra değişimleri başlattığını hatırlatan Mevlüt Uysal, İstanbul'un denizleri ve sahilleri kullanılır ve girilir hale geldi. Marmara'da her sahil denize girilebilir bir hal alsın istiyoruz. İstanbul'da toplanan atıklardan da elektrik üretir hale geldik. Geçmişte yaşanan sıkıntılarda bizlere ders oldu. O eksikleri de bertaraf etme konusunda önemli bir mesafe aldık.Çevre adına, suların temizlenmesi ve atıkların toplanması adına önemli bir sorumluluklarımız olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Çevreyle kurulan ilişki ahlak ilişkisidir

BU TÜKETİM AHLAKI TEMEL BİR SORUN OLARAK KARŞIMIZDA DURUYOR

Konuşmasında çevre kirliliğine karşı mücadele ve sıfır atık projesiyle ilgili görüşlerini paylaşan Emine Erdoğan ise, "Biz bir çatı altında bütün yaratılmışlarla beraber büyük bir ailenin parçası olarak yaşıyoruz. Fakat ne evimize ne de ailemize iyi davranıyoruz. Dünya insanlara ait değildir, insanlar dünyaya aittir. Hakikat bu iken ne yazık ki çevre adına büyük kıyımlar yaşanıyor. Hızlı kentleşme, değişen tüketim alışkanlıkları, birçok olumsuz etkiyi de beraberinde getiriyor. Günümüz dünyasının belirleyicisi maalesef tüketim. Satın almak adeta bir ritüele dönüşmüş durumda. Çevre krizinin çözümünde bu tüketim ahlakı temel bir sorun olarak karşımızda duruyor" ifadelerini kullandı.

Kontrol edilemeyen atıkların insan hayatını tehlikeye attığını anlatan Erdoğan, "Bugün dünyada çevre hareketi öncülerinin ilk tavsiyeleri arasında plastik tabak kirliliğinden kurtulmak için sefertası edinmekte var ancak ne yazık ki dünya adeta bir plastik cennetine dönüşmüş durumda. 2015'te dünyada üretilen plastik miktarı 7.8 milyar tonu bulmuştur. Kişi başına 1 tondan fazla plastik düşüyor. Ne yazık ki kontrol edilmeyen atıklar suya karışarak, hayatı zehirliyorlar" dedi.

Çevreyle kurulan ilişki ahlak ilişkisidir

ÇEVRE İLE KURULAN İLİŞKİ AHLAK İLİŞKİSİDİR

"Çevreyle kurulan ilişki ahlak ilişkisidir" diyen Erdoğan, "Bugünden olduğu kadar gelecek nesillerinde yaşam kalitesinden sorumluyuz. Dünyayı mülkiyetine geçirme yarışında kazanan kimse olmayacaktır. Bu bağlamda çevre sorunları ile mücadele ederken, meselenin etik ve dini boyutu bizi motive edebilir" diye konuştu.

Emine Erdoğan sadece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresindeki ramakların son derece umut verici olduğunu söyleyerek, 11 ay boyunca 35 bin kağıt atığın ayrıştırıldığını ve bununla birlikte bin 110 kişinin oksijen ihtiyacını karşılayacak 590 yetişkin ağacın korunması sağlandığını sözlerine ekledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Emine Erdoğan'a konuşmalarının ardından banktan ve atıklardan yapılan gitar hediye etti. Emine Erdoğan ise bu hediyeden dolayı Uysal'a teşekkür ederek, çevreci çocuklar ile birlikte fotoğraf çektirdi.

Zirveyi dinleyen vatandaşlar ise konuşmaların sona ermesinin ardından fuar alanında çevre ile alakalı yapılan çalışmaları inceledi.

 

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