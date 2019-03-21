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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
21.03.2019 - 16:04, Son Güncelleme:

Emine Erdoğan, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde oluşturulan Kelebek Vadisi'nin açılışını yaptı

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Emine Erdoğan, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde oluşturulan Kelebek Vadisi'nin açılışını yaptı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni gezdi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere kente gelen Erdoğan, barındırdığı tür çeşidi ve yüz ölçümüyle Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen hayvanat bahçeleri arasında gösterilen Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Emine Erdoğan, Gaziantep Hayvanat Bahçesinde oluşturulan Kelebek Vadisinin açılışını yaptı


Hayvanat bahçesinde oluşturulan Kelebek Vadisi'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, geçen yıl Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilen, Gaziantep'e getirilerek Nil, Sultan, Sudan ve Sevakin isimleri verilen aslanları ziyaret etti.

Emine Erdoğan'a Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer ilgililer eşlik etti.

Emine Erdoğan, Gaziantep temasları sırasında açılışını gerçekleştirdiği Engelsiz Yaşam Merkezi'nde engelli sporcuların basketbol maçını da izledi.

Engellilerin müzik dinletilerini takip eden Erdoğan, daha sonra Kuveyt tarafından finanse edilen ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından eğitimlerin verileceği merkezle ilgili brifing aldı. 

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