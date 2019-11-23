Emine ErdoÄŸan: DÃ¼nyada kadÄ±n ruhunun daha etkin olacaÄŸÄ± bir gelecek bekliyor

Emine ErdoÄŸan, Turkcell ile TÃ¼rkiye Odalar ve Borsalar BirliÄŸi (TOBB) tarafÄ±ndan hayata geÃ§irilen "GeleceÄŸi Yazan KadÄ±nlar" projesi kapsamÄ±nda KÃ¼Ã§Ã¼kyalÄ± Plaza'da dÃ¼zenlenen GeleceÄŸi Yazan KadÄ±nlar Ã–dÃ¼l TÃ¶reni'nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, gÃ¼zel bir geleceÄŸi tasarlamak iÃ§in kollarÄ± sÄ±vayan kadÄ±nlarla buluÅŸmaktan duyduÄŸu mutluluÄŸu dile getirdi.

Projeye katÄ±lan kadÄ±nlarÄ± "gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nde Ä±ÅŸÄ±ldayan yÄ±ldÄ±zlar" olarak tanÄ±mlayan ErdoÄŸan, "GeleceÄŸi Yazan KadÄ±nlar" projesine gittikÃ§e artan ilginin, kadÄ±nlarÄ±n gelecek iÃ§in sÃ¶yleyecek Ã§ok sÃ¶zÃ¼ olduÄŸunu gÃ¶sterdiÄŸini belirtti.

Kod yazma Ã¼zerine kurulu projeye 3 bine yakÄ±n kadÄ±nÄ±n baÅŸvurduÄŸunu vurgulayan ErdoÄŸan, "BaÅŸvuran tÃ¼m kadÄ±nlarÄ±n birbirinin harika fikirleri var. Bu fikirlerin her biri, hayatÄ± herkes iÃ§in gÃ¼zelleÅŸtirmek amacÄ±yla ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. KadÄ±nlar dÃ¼nyayÄ± deÄŸiÅŸtirebileceklerine inanÄ±yorlar. O nedenle Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±llarda bu alana olan ilginin Ã§Ä±ÄŸ gibi bÃ¼yÃ¼yeceÄŸinden eminim. YakÄ±n bir zamanda hayatÄ± kolaylaÅŸtÄ±ran uygulamalarÄ±n ardÄ±nda kadÄ±nlarÄ±n imzasÄ±nÄ± gÃ¶rebileceÄŸiz." diye konuÅŸtu.

Kendisine bu heyecanÄ± yaÅŸattÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Turkcell ile TÃ¼rkiye Odalar ve Borsalar BirliÄŸinin her kademedeki Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ± tebrik ettiÄŸini dile getiren ErdoÄŸan, "Teknoloji alanÄ±nÄ±n kadÄ±nlara olan ihtiyacÄ±nÄ± keskin bir ferasetle gÃ¶rdÃ¼nÃ¼z. KadÄ±nlarÄ±n gÃ¼Ã§lendirilmesine odaklanan bu projeyle uluslararasÄ± platformda da baÅŸarÄ±lar kazandÄ±nÄ±z. DÃ¼nyaya Ã¶rnek proje olarak anÄ±ldÄ±nÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.

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"KENDÄ°NE GÃœVENEN HER KADIN DÃœNYANIN GELECEÄžÄ°NE KATKIDA BULUNABÄ°LÄ°R"

"GeleceÄŸi Yazan KadÄ±nlar" projesinin, bu yÄ±l 8 farklÄ± milletten de baÅŸvuru aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendiÄŸini, eÄŸitime katÄ±lanlar arasÄ±nda Kosova, Arnavutluk, Hollanda, Azerbaycan, Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti ve KÄ±rgÄ±zistan vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n da olduÄŸunu kaydeden ErdoÄŸan, "Ne mutlu ki sadece kendi Ã¼lkemizdeki kadÄ±nlara deÄŸil, kendini ifade edecek bir platform arayan tÃ¼m kadÄ±nlara umut oluyorsunuz." dedi.

ErdoÄŸan, yurt iÃ§inde 64 ilden yapÄ±lan baÅŸvurularÄ±n projenin herkes iÃ§in ulaÅŸÄ±labilirliÄŸini bir kez daha ispatladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Teknolojiyi tasarlamak, sadece belli bir ÅŸehirli zÃ¼mreye ait imtiyaz alanÄ± olmaktan Ã§Ä±ktÄ±. Fikri olan, kendine gÃ¼venen her kadÄ±n, dÃ¼nyanÄ±n geleceÄŸine katkÄ±da bulunabileceÄŸini gÃ¶rÃ¼yor. Zaten Ã¶nemli olan, hayalleri inanÃ§la harmanlamayÄ± baÅŸarmaktÄ±r. Umuyorum, Ã¼lkemizin tÃ¼m kurumlarÄ±, kadÄ±n zekasÄ±nÄ± iÅŸlerine katmada yarÄ±ÅŸÄ±r hale gelirler. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±lara imza atmanÄ±n tek yolu budur. Åžu bir gerÃ§ek ki bizi, dÃ¼nyada kadÄ±n ruhunun daha etkin olacaÄŸÄ± bir gelecek bekliyor."

ErdoÄŸan, bilgisayar ya da teknoloji dendiÄŸinde akla Ã¶nce erkeklerin geldiÄŸini, erkeklerin bu alanÄ±n kurucusu, kadÄ±nlarÄ±n ise tÃ¼keticisi olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde bir algÄ± olduÄŸunu, oysa parlak fikirlerin ve icat etmenin cinsiyetinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi.

"KADININ DÃ–NÃœÅžTÃœRÃœCÃœ GÃœCÃœ DÃœNYA TARÄ°HÄ°NÄ°N DÃ–NÃœM NOKTALARINI BELÄ°RLEMÄ°ÅžTÄ°R"

Bilgisayar programcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ilk tohumlarÄ±nÄ±n 1800'lerde yaÅŸamÄ±ÅŸ Ada Lovelace adÄ±nda bir kadÄ±n tarafÄ±ndan atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran ErdoÄŸan, kadÄ±nlarÄ±n vatandaÅŸ dahi sayÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± ve bilimsel Ã§alÄ±ÅŸmalara katÄ±lmalarÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶nemde Lovelace'nin ileri matematik ile meÅŸgul olduÄŸunu, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde sayÄ±larÄ±n bÃ¼yÃ¼cÃ¼sÃ¼ olarak tanÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ilkel bir makine iÃ§in geliÅŸtirdiÄŸi algoritmalar 1950'lerde yeniden keÅŸfedildiÄŸinde dÃ¼nyanÄ±n epey ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Amerikan Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n 1980'de geliÅŸtirdiÄŸi bir bilgisayar diline onun adÄ±nÄ± verdiÄŸini anlattÄ±.

1969'da uzay Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yolculuÄŸunun ilk adÄ±mÄ± iÃ§in gerekli olan aya iniÅŸ kodunu yazÄ±p tasarlayanÄ±n Margaret Hamilton isimli bir bilim kadÄ±nÄ± olduÄŸunu belirten ErdoÄŸan, dÃ¼nyanÄ±n en eski Ã¼niversitesinin ne Oxford ne Harvard olduÄŸunu, en eski Ã¼niversitenin Fatima El FÄ±hri adÄ±nda bir kadÄ±n tarafÄ±ndan Fas'ta kurulduÄŸunu kaydetti.

Emine ErdoÄŸan, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Yani, kadÄ±nÄ±n dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼cÃ¼ gÃ¼cÃ¼ dÃ¼nya tarihinin dÃ¶nÃ¼m noktalarÄ±nÄ± belirlemiÅŸtir. Åžimdi, kadÄ±nlarÄ±n bilim alanÄ±nda bugÃ¼ne kadar yaptÄ±klarÄ±nÄ±n ve bundan sonra yapacaklarÄ±nÄ±n hakkÄ±nÄ± verme zamanÄ±dÄ±r. 'GeleceÄŸi Yazan KadÄ±nlar'Ä±n bu sene finale kalan projelerinin arasÄ±nda, iyilik fikrini dÃ¼nyanÄ±n yÃ¶rÃ¼ngesi haline getirecek muazzam fikirler var. Deniz temizleme aracÄ±, iÅŸ kazalarÄ±nÄ± engellemeyi amaÃ§layan otomasyon sistemleri, engelli bireylerin toplu taÅŸÄ±mayÄ± kullanmalarÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± uygulamalar, parlak fikirlerden sadece birkaÃ§Ä±. Bu icatlar bize, 'Buraya bir kadÄ±n eli deÄŸmeli.' ifadesinin mahiyetinin, nasÄ±l deÄŸiÅŸtiÄŸini harika bir ÅŸekilde anlatÄ±yor."

"BIRAKALIM Ã‡OCUKLARIMIZ AKILLARINA KANAT TAKSINLAR"

KadÄ±nlarÄ±n her alanda gÃ¼Ã§lendirilmesinin Ã¶nemine iÅŸaret eden ErdoÄŸan, Ã§aÄŸÄ±n gerekliliklerinin kadÄ±nlarÄ±n en Ã§ok bilim ve teknoloji alanÄ±nda yoÄŸunlaÅŸmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶ylediÄŸini aktardÄ±.

2017'de yapÄ±lan bir araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re, Amerika'da teknolojinin kalbi Silikon Vadisi'nde Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n yalnÄ±zca yÃ¼zde 24'Ã¼nÃ¼n kadÄ±nlardan oluÅŸtuÄŸu bilgisini veren ErdoÄŸan, 2018'de oluÅŸturulan teknolojide kadÄ±n indeksine gÃ¶re, Avrupa Ã¼lkelerinin de bulunduÄŸu 41 Ã¼lkede teknoloji alanÄ±nda istihdamda kadÄ±nlarÄ±n ulaÅŸabildiÄŸi en yÃ¼ksek oranÄ±n yÃ¼zde 30 olduÄŸunu sÃ¶yledi.

2017 YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurumu (YÃ–K) rakamlarÄ±na gÃ¶re, TÃ¼rkiye'de tÄ±p ve saÄŸlÄ±k bilimleri alanÄ±nda kadÄ±n araÅŸtÄ±rmacÄ± oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 47, sosyal ve beÅŸeri bilimlerde yÃ¼zde 41, mÃ¼hendislik ve teknoloji alanÄ±nda yÃ¼zde 25 olduÄŸunu anÄ±msatan ErdoÄŸan, yine 2017'de tÄ±p ve saÄŸlÄ±k alanÄ±nda verilen kadÄ±n mezun sayÄ±sÄ± yÃ¼zde 63 iken, mÃ¼hendislik alanÄ±nda yÃ¼zde 24 olduÄŸunu kaydetti.

Emine ErdoÄŸan, ebeveynlere, "Anne babalar olarak Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±, Ã¶zellikle kÄ±z Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ± bilimle erken yaÅŸlarda tanÄ±ÅŸtÄ±rmamÄ±z gerektiÄŸine inanÄ±yorum. O nedenle anne babalar olarak sorumluluÄŸumuzun ne denli bÃ¼yÃ¼k olduÄŸunun farkÄ±nda olmalÄ±yÄ±z. BÄ±rakalÄ±m Ã§ocuklarÄ±mÄ±z akÄ±llarÄ±na kanat taksÄ±nlar." ÅŸeklinde seslendi.

"KADIN FITRATININ SÄ°ZE KATTIÄžI BÄ°LGELÄ°ÄžE GÃœVENÄ°N"

ErdoÄŸan, 2023 hedeflerine emin adÄ±mlarla yÃ¼rÃ¼rken bilim, teknoloji ve mÃ¼hendislik alanlarÄ±nda kÄ±z Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ±nÄ±n arttÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in eÄŸitimcilere Ã§aÄŸrÄ±da bulundu.

GenÃ§lerin geleceÄŸin hakimi, harika fikirlerin sahipleri olacaklarÄ±na dikkati Ã§eken ErdoÄŸan, genÃ§lere ÅŸu tavsiyelerde bulundu:

"GenÃ§ hanÄ±mlar olarak kadÄ±n fÄ±tratÄ±nÄ±n size kattÄ±ÄŸÄ± bilgeliÄŸe gÃ¼venin. Ä°Ã§inizden gelen sesi bastÄ±rmayÄ±n. BugÃ¼n sarf edeceÄŸiniz emekle insan hayatÄ±na yapacaÄŸÄ±nÄ±z katkÄ±lar, dÃ¼nyanÄ±n bahÃ§elerine hiÃ§ solmayacak bahar Ã§iÃ§ekleri ekecek. UnutmayÄ±n ki teknoloji medeniyet yoluna yeni kilometreler eklemek iÃ§in kullanÄ±lÄ±yorsa bir nimettir. Onun kÃ¶tÃ¼lÃ¼ÄŸe ve insaniyetin Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸÃ¼ne hizmet etmesini engelleyecek vicdanla tasarlayacak olan da yine sizlersiniz."

Emine ErdoÄŸan, konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, "Deniz Temizleme AracÄ±" projesiyle jÃ¼ri Ã¶zel Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ kazanan lise Ã¶ÄŸrencisi AyÅŸe Sena KayalÄ±'ya, "DÄ±gÄ±-Tar" projesiyle Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ olan BÃ¼ÅŸra GÃ¶ral'a, "Engelsiz UlaÅŸÄ±m" projesiyle ikinci olan Gamze Hatice Bilen, Derya Uzunay Okutan ve Hazal Ã‡elik'e, ÅŸeker hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teÅŸhisi iÃ§in tasarladÄ±klarÄ± "Look" projesiyle birinci olan Åžahika BetÃ¼l YaylÄ± ve Eda Nur Ersu'ya Ã¶dÃ¼llerini takdim etti.

Programda, Aile, Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanÄ± Zehra ZÃ¼mrÃ¼t SelÃ§uk, Ticaret BakanÄ± Ruhsar Pekcan, AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, Turkcell Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Murat Erkan ve TOBB BaÅŸkanÄ± RÄ±fat HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu ile iÅŸ dÃ¼nyasÄ±ndan isimler ve projeye katÄ±lan kadÄ±nlar yer aldÄ±.