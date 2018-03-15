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    Emine Erdoğan da affetti! 'Gikkirik' davası düştü

    Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
    15.03.2018 - 14:52 | Son Güncelleme:

    Twitter hesabından, 31 Mart 2014’te attığı “Bunların hepsi, bu yalanlar sahtekarlıklar ve gidişleri yıllar sonra film olacak ve ben Emine Erdoğan’ı oynamaya talibim: gikkirik gikkirik” mesajı yüzünden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıl 8 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapsi istenen Selin Şekerci hakkındaki dava düştü. Emine Erdoğan, Selin Şekerci’nin özür dilemesinin ardından şikayetinden vazgeçmişti.

    Emine Erdoğan da affetti Gikkirik davası düştüİstanbul 7.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya Selin Şekerci ile avukatı katıldı. Mahkeme hakimi iddianameyi okuduktan sonra savunma yapan Selin Şekerci, attığı tweette hakaret olmadığını ve o günkü duruma eleştiri yaptığını anlattı. Bir oyuncu olarak liderin eşini oynamak her oyuncunun hayalinden biri olduğunu savunmasında belirten Şekerci, “”Hakaret kastım yoktur” dedi.

    Mahkeme hakimi Selin Şekerci’nin savcılığa verdiği ifadesini okudu. Şekerci, “Benim sosyal medya hesabım var. Davaya konu tweet bana aittir. Yaşımın verdiği tecrübesizlikle yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermiş olabilirim. Ben tweetimde Emine Erdoğan’ı hedef almadım. Tweetimin yanlış anlaşılmasından dolayı Emine Erdoğan’dan özür diledim” şeklindeki savcılık savunmasını da kabul ettiğini söyledi.

    Selin Şekerci’nin avukatı Yağız Nail Gönenli de, “Müvekkilim attığı tweette herhangi bir kast bulunmamaktadır. Şikayetten vazgeçilmiştir. Davanın düşürülmesini talep ediyorum” dedi. Mahkeme, müşteki Emine Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel’in 7 Kasım 2017 tarihinde UYAP üzerinden şikayetten vazgeçme dilekçesi gönderdiğini, suçun şikayete bağlı bir suç olduğunu belirterek şikayetten vazgeçilmesi üzerine davanın düştüğünü kararında açıkladı.

    Emine Erdoğan da affetti Gikkirik davası düştü

     

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    Etiketler: Selin Şekerci , Emine Erdoğan , Mahkeme , gündem
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