Emine Erdoğan: Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan "Geçen yıl bugün başlattığımız Okuryazarlık Seferberliği ilk yılında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, geçen yıl bugün başlattıkları Okuryazarlık Seferberliği'nin ilk yılında Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını bildirdi.
Emine Erdoğan, Twitter hesabından, geçen yıl 1 Şubat'ta başlatılan Okuryazarlık Seferberliği'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.
Paylaşımında Okuryazarlık Seferberliği'ne ilişkin rakamlara yer veren Emine Erdoğan, şunları kaydetti:
"Geçen yıl bugün başlattığımız Okuryazarlık Seferberliği ilk yılında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Tarlasından, fabrikasından çıkıp, geçmişteki imkansızlıkları telafi ederek, okuma-yazma öğrenen tüm kursiyerleri ve Milli Eğitim Bakanlığının emektar öğretmenlerini tebrik ediyorum."
Geçen yıl bugün başlattığımız #OkurYazarlıkSeferberliği ilk yılında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) February 1, 2019
Tarlasından, fabrikasından çıkıp, geçmişteki imkansızlıkları telafi ederek okuma-yazma öğrenen tüm kursiyerleri ve @tcmeb’in emektar öğretmenlerini tebrik ediyorum. pic.twitter.com/dYpUAq4oxR
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