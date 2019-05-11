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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA, İHA
11.05.2019 - 16:05, Son Güncelleme:

Emine Erdoğan, Çamlıca Camisi'nde sergi açılışını yaptı

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Emine Erdoğan, Çamlıca Camisi'nde sergi açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Medeniyetimizi temsil eden eserlerin, yine medeniyet inşasında hizmete sokulması takdire şayandır. Bu serginin bize işaret ettiği önemli bir husus da koleksiyonerliğin önemidir. Zira koleksiyonerlik, geçmişle şimdi arasındaki devamlılığı sağlar. Buradaki eserler de aidiyet dünyamızın ne kadar geniş ve zengin olduğunu gösteriyor." dedi. 

İbn Haldun Üniversitesi yararına düzenlenen 2019 Geleceğin Yıldızları İçin Karma Eserler Sergisi'nin açılış töreni, Büyük Çamlıca Camisi Sergi Salonunda gerçekleşti.

Emine Erdoğan, Çamlıca Camisinde sergi açılışını yaptı


Emine Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, herkesi en kalbi duygularla selamladığını dile getirerek, Ramazan-ı Şerifi tebrik ettiğini söyledi.

Emine Erdoğan, Çamlıca Camisinde sergi açılışını yaptı
Erdoğan, "Rahmetin bir sağanak gibi yağdığı bu kutlu ayın, tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum. Allah ibadetlerimizi kabul etsin, bizleri hayırlısıyla bayrama eriştirsin. Açılışının hemen ardından Büyük Çamlıca Camisi'nin böylesine anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapması, son derece sevindirici." diye konuştu.
Emine Erdoğan, Çamlıca Camisinde sergi açılışını yaptı

Burada, hayırseverlerin bağışladıkları eserlerden oluşan bir serginin görüleceğini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bildiğiniz gibi sergiden elde edilecek olan gelir, İbn Haldun Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanılacak. İnanıyorum ki, buraya ekeceğimiz ilim tohumları, geceleri yolumuzu aydınlatan yıldızlar gibi medeniyet ufkumuzu da aydınlatacaktır. Emeği geçen herkese, özellikle hayırseverlerimize şükranlarımı sunuyorum. Sahip olduklarımızı, bilhassa böylesine nadir eserleri ilim yolunda vakfetmenin insana verdiği hazzın tarifi yapılamaz. Medeniyetimizi temsil eden eserlerin, yine medeniyet inşasında hizmete sokulması takdire şayandır. Bu serginin bize işaret ettiği önemli bir husus da koleksiyonerliğin önemidir. Zira koleksiyonerlik, geçmişle şimdi arasındaki devamlılığı sağlar. Buradaki eserler de aidiyet dünyamızın ne kadar geniş ve zengin olduğunu gösteriyor. Hafıza kayıplarının önlenmesi, kimlik buhranlarının aşılması, 'Biz kimiz?' sorusunun cevaplanması, biraz da bu eserler vasıtasıyla mümkündür."

Emine Erdoğan, Çamlıca Camisinde sergi açılışını yaptı

Toplumları meydana getiren yapı taşlarının bir arada tutulmasının, hatıralar ve yadigarlarla sağlandığına dikkati çeken Emine Erdoğan, şunları anlattı:
Emine Erdoğan, Çamlıca Camisinde sergi açılışını yaptı

"Bu kıymetlerin farkına varan toplumlar, kendilerini en başarılı şekilde geleceğe taşıyanlardır. Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde 'İlim Çin'de de olsa arayınız. Çünkü ilim öğrenmek her Müslümana farzdır.' buyuruyor. İlim başımızın tacı, medeniyetimizin temelidir. Bu yolda atılacak her adım kutsaldır. O nedenle bu sergiye katkıda bulunan herkesi tebrik ediyor, gençlerimizin ilim yolunda başarılı neferler olmasını temenni ediyorum. Bütün dostlarımızı muhabbetle selamlıyor, sergimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Allah'a emanet olun."

Konuşmanın ardından Emine Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Hümeyra Şahin, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Çamlıca Camisi Yaptırma Derneği Başkanı Ergin Külünk'ün katılımıyla kurdele kesilerek sergi açılışı gerçekleşti.

Açılışın ardından Emine Erdoğan davetlilerle beraber sergiyi gezerek eserlerle ilgili bilgi aldı. Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi Kubbe Yazısını ve Osmanlı dönemine ait eseri yakından inceledi.

Sergiye iş, sanat ve eğitim dünyasından çok sayıda davetli katıldı. 

SERGİ HAYIRSEVER KOLEKSİYONERİN BAĞIŞLARINDAN OLUŞUYOR

 İbn Haldun Üniversitesinin başta "fikri bağımsızlık" olmak üzere yüksek ideallerine katkı sağlamak üzere bu sene ikincisi düzenlenen "Geleceğin Yıldızları İçin Karma Eserler Sergisi", hayırsever koleksiyonerlerin bağışlarından oluşuyor.

Toplam 233 eserin yer aldığı sergide Sultan II. Abdülhamid Han tuğralı madalya beratı, Sultan I. Abdülhamid Han el çekme tuğralı yirmi satır beratın yanı sıra, Fuat Başar, Efdaluddin Kılıç, Turan Sevgili, M. Cemil Efe, Gürkan Pehlivan, Ahmet Kutluhan, Ferhat Kurlu gibi hattatların ve teshib sanatkarlarının levha, hilye-i şerif gibi örnekler yer alıyor.

Sergideki Osmanlı dönemine ait Kütahya işi pano, vazo ve tabaklar, tekstil ürünleri, tespihler ve süs eşyaları gibi birbirinden değerli eserler, medeniyetin sanat anlayışının yansıması niteliği taşıyor. Sergi ramazan ayı sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

 

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