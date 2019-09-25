Emine Erdoğan BM'de Türkiye'nin "Sıfır Atık" tecrübesini anlattı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEmine Erdoğan BM'de Türkiye'nin "Sıfır Atık" tecrübesini anlattı
GeriGündem Emine Erdoğan BM'de Türkiye'nin "Sıfır Atık" tecrübesini anlattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
25.09.2019 - 22:13, Son Güncelleme:

Emine Erdoğan BM'de Türkiye'nin "Sıfır Atık" tecrübesini anlattı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Emine Erdoğan BM'de Türkiye'nin "Sıfır Atık" tecrübesini anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen özel panelde Türkiye'nin "Sıfır Atık" tecrübesini katılımcılarla paylaştı.

Emine Erdoğan, BM Genel Kurulu kapsamında düzenlenen "Sürdürülebilir Atık ve Kaynak Yönetiminde Problemler ve Çözümler: Sıfır Atık'la İlgili Ulusal Girişimler Neden Önemli?” başlıklı panele katıldı.

Panele Emine Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi ve Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın eşleri, KKTC, Tayland, Irak, Bulgaristan, Somali, Litvanya, Norveç, Yunanistan ve Fas liderlerinin eşleri ve Ürdün Prensesi Dina Mired katıldı.

Emine Erdoğan BMde Türkiyenin Sıfır Atık tecrübesini anlattı

Emine Erdoğan, buradaki konuşmasında, "Her çağ kendine has trajediler üretiyor. Yaşadığımız çağı, teknoloji ya da bilgi çağı olarak nitelesek de aslında bir plastik çağında yaşıyoruz. Ne yazık ki plastikler dünyamızı sarmış durumda." diye konuştu.

Sürdürülebilir yaşamın, toprağın, suyun, iklimin ve biyoçeşitliliğin korunması ile mümkün olduğuna vurgu yapan Emine Erdoğan, sorunun sadece bugünü değil, gelecek nesilleri de etkilediğinin altını çizdi.

Emine Erdoğan BMde Türkiyenin Sıfır Atık tecrübesini anlattı

"PLASTİK ÇOKTAN HAYATIMIZIN BİR PARÇASI OLMUŞ DURUMDA"

Emine Erdoğan, yakın zamanda Colorado ve Fransa'da yapılan bazı çevre çalışmalarını anlatarak, "Plastik içtiğimiz suyun, soluduğumuz şu havanın bile çoktan bir parçası olmuş durumda. Sularda yekpare yüzen plastik atıklar, okyanusun tuzlu suyu, kuvvetli dalgalar ve atıkların kayalara çarpmasıyla, mikro parçalara ayrılıyor. Dolayısıyla insan yerleşkesinin olmadığı sahillerde dahi artık, plastik atık bulunuyor. " ifadesini kullandı.

Mikro plastiklere toprakta, solunan havada, içilen suda, besin zincirinin her bir halkasında maruz kalındığına işaret eden Emine Erdoğan, "Mikro plastiklerin havada rüzgarla birlikte 100 kilometre mesafe kat edebildikleri tespit edilmiş. Bu durum, artık bir kent kirliliğinin çok ötesinde. Dünyanın bir ucundan atılan plastikler, bambaşka yerlere seyahat edebiliyor. Çevre krizi çok yüksek dozda alarm veriyor." uyarısında bulundu.

Emine Erdoğan, dünyanın her yerinde çevre krizinin önlenmesi için tedbirler alındığını anımsatarak, "Bazı tedbirler almak yanında dünyanın vicdanına da seslenmemiz gerektiğine inanıyorum. Çevre krizi dediğimiz şey en nihayetinde yaşam tarzımızın, üretim biçimlerimizin, yani özü tüketime dayanan bu dünya düzeninin bir bedelidir. Biz, bu bedelin etkilerini tersine çevirmek için 2017'de Türkiye'de sıfır atık hareketini başlattık." diye konuştu.

Emine Erdoğan BMde Türkiyenin Sıfır Atık tecrübesini anlattı

"DENİZ ÇÖPÜ İZLEME ÇALIŞMALARIMIZA TİTİZLİKLE DEVAM EDİYORUZ"

Bu projenin ilk adımlarını Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve bakanlık binaları gibi kamu binalarında attıklarını belirten Emine Erdoğan,"Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın üstün gayretleriyle, sıfır artık hareketi, ülke genelinde hızla yayıldı. Belediyelerimiz işi titizlikle ele alıyor. Bilhassa okullarda, çocukların çevre bilincini kazanmalarını sağlayacak etkinlikler art arda gerçekleştiriliyor." şeklinde konuştu.

Emine Erdoğan, 3 ay önce sıfır atık mavi projesinin lansmanını gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "Akdeniz'e kıyısı olan bir ülke olarak burada yaşanan kirliliğe karşı da ziyadesiyle hassas olduğumuzu belirtmek isterim. Ülke olarak deniz çöpü izleme çalışmalarımıza, uluslararası sözleşmeler çerçevesinde, titizlikle devam ediyoruz. Bu konuda hazırladığımız raporlar, Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanıyor." ifadesini kullandı.

Yazar Yaşar Kemal'in, "Yaşam umutsuzluktan umut üretmektir. İnsan, umutsuzluktan umut üreterek bugüne gelmiştir." ifadesini hatırlatan Emine Erdoğan, "Yani daha gidecek çok yolumuz var. İnsanoğlunun kabiliyetleri arasında karanlıkları aydınlığa çevirmenin de olduğuna inanıyorum. 2050'de, tahmin edildiği üzere okyanuslarda balıktan çok plastiğin yüzecek olması kaderimiz olmamalı." dedi.

"HER TÜRLÜ İŞ BİRLİĞİNE AÇIĞIZ"

Emine Erdoğan, sıfır atık çalışmalarının şimdiden meyvelerini vermeye başladığını dile getirerek şöyle devam etti:

"Biz ülke olarak tüm dünya çocuklarına, yaşanabilir bir gelecek inşa etmekte her türlü iş birliğine açığız. Çevre krizinin aşılmasında, ülkeler arasında var olan tüm sınırların, kalkması gerektiğini düşünüyorum. BM 74. Genel Kurulu çerçevesinde ele alınan iklim değişikliği zirvesinin önemli kararlara vesile olmasını diliyorum. Deniz çöpleri ve mikro plastikler üzerine yeni bir uluslararası sözleşmenin hazırlanmasını acil görüyorum. Bu konuda düşünmek, konuşmak, rapor hazırlamak değil, eyleme geçme vaktidir."

Katılımcıları en yakın zamanda Türkiye'de ağırlamak istediğini belirten Erdoğan, "Yağmur damlalarının berrak olduğu, yeryüzü sularının masmavi kaldığı bir gelecek umuduyla, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum." ifadesiyle sözlerine son verdi.

BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı ve Columbia Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Direktörü Profesör Jeffrey D. Sachs, BM Çevre Programı Genel Sekreter Yardımcısı ve New York Ofisi Direktörü Satya S. Tripathi, Dünya Sağlık Örgütü Halk Sağlığı, Sağlığın Çevresel ve Sosyal Belirleyicileri Birimi Direktörü Dr. Maria Neira da panelde birer konuşma yaptı.

Konuşmacılar, tüm dünyanın çözüm aradığı bir konuda bir Cumhurbaşkanı eşinin somut katkı sağlamasının son derece önemli olduğunu vurgulayarak Emine Erdoğan'a liderliği için teşekkür etti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
31 Mart seçimlerinde usulsüzlük iddiasıyla ilgili 37 kişiye FETÖ'den dava
Mahkemede garip tartışma! ‘Uruguay'da nasıl bulacağız'
Okuldaki isyan ettiren görüntüyle ilgili resmi açıklama geldi
İmamın çocuklara izlettiği film aileleri isyan ettirdi