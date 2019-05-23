Emine Erdoğan: Bizim nazarımızda Afrika ve Türkiye iki dosttur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü nedeniyle Afrika ülkelerinin büyükelçilerinin eşleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed Farmajo'nun eşi Sainab Abdi Moalim ve çok sayıda Afrikalı öğrencinin de katıldığı programda konuşan Emine Erdoğan, sözlerine 25 Mayıs Afrika Günü'nü kutlayarak başladı.

25 Mayıs'ın kendileri için her yıl bir başka anlam taşıdığına değinen Emine Erdoğan, "Afrika'yı türlü yönleriyle terennüm ederiz. Afrika Günü, bizler için iki ülke arasındaki dostluk duygularını pekiştiren projelerin gerçekleştirilmesinde anlamlı bir araç haline geldi. Afrika Evi'nden sonra şimdi de kültürel diyaloğumuza büyük katkılar sağlayacağına inandığım bir kitabın tanıtımı için bir aradayız. Büyük emeklerle hazırlanan Afrika Yemek Kitabı'nı sizlerle paylaşıyoruz." diye konuştu.

Emine Erdoğan, 2017'de, yine bir Afrika Günü'nde, Afrika Büyükelçi Eşleri Derneği'nin katkısıyla bir gastronomi kermesi düzenlendiğini, bu etkinlikte, Afrika'nın yemek kültürünü tanıtan bir eserin hazırlanmasının çok iyi olacağına dair bir tavsiyede bulunduğunu hatırlatarak, bugün bu projenin hayat bulmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kitaptaki tariflerin Ankara'daki Afrika büyükelçilerinin eşleri tarafından seçildiğine ve onlar tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi mutfağında pişirilerek fotoğraflandığına dikkati çeken Emine Erdoğan, "Bu akşamki iftar soframız da bu tariflerle hazırlandı. Umuyorum kitaptaki tarifleri, evlerinizde sizler de dener ve bir lezzet kültürü yolculuğuna çıkarsınız." diye konuştu.

Emine Erdoğan, Afrika'nın Türkiye için ayrı bir önem taşıdığının altını çizerek, Türkiye olarak 2005'te Afrika açılımını başlattıklarını hatırlattı.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrika ülkelerine gerçekleştirdikleri ziyaretlerde Afrikalı kadınların zorlu şartlar altında verdikleri mücadeleden ve hayata karşı duruşlarından etkilendiğini dile getiren Emine Erdoğan, "Kurduğumuz Afrika Evi de bu duyguların bir tezahürüdür. Emekleri, 1 dolar gibi adaletsiz bir ücret karşılığı satın alınan kadınların el emeği göz nuru ürünleri, yurt dışında pahalı butiklerde çok yüksek fiyatlara satılıyordu. Ve maalesef ki bu kazanç onlara geri dönmüyordu. Bu durum karşısında elde edilecek tüm gelirin kendilerine geri döneceği, adil bir pazar kurma fikri oluştu. 2016 yılında Afrika Evi'nin temellerini attık. Yani bu merkezin temelinde rafine bir iyilik var. Bizim Afrika'ya olan bakışımızda ve ikili ilişkilerimizin özünde bu yaklaşım mevcuttur." ifadelerini kullandı.

"SOLAN GÜLLERE CAN SUYU VERMEK İSTİYORUZ"

Sömürgeciliğin, Afrika'nın yüzyıllardır belini doğrultmasına izin vermediğini vurgulayan Emine Erdoğan, 2011'de Somali'ye gerçekleştirdikleri ziyarette yaşadıklarını anımsatarak, Somali'nin insanlığın ve umudun tükendiği bir yer değil, bilakis tüm kıtanın kaderinin değişebileceğini ispat edecek bir ümit merkezi olmasını dilediklerini anımsattı.

Bu nedenle gerek kamu kurum ve kuruluşları, gerekse sivil toplum örgütü ve özel sektörle Afrika'nın her alanda kalkındırılması için güçlerin birleştirildiğini aktaran Emine Erdoğan, "Bizim nazarımızda Afrika ve Türkiye, birbirine el uzatan ve kendisi için istediğini karşısındaki için de isteyen iki dosttur. Biz dostumuzu ihya etmek, ihtiyaç duyduğu alanları imar etmek motivasyonuyla hareket ediyoruz. Bugüne kadar Afrika'da yaptıklarımız, ülkemizin insan odaklı dış politikasının eseridir. Türkiye olarak biz, başkalarının bahçelerinden gül koparmak değil, solan güllere can suyu vermek istiyoruz. Köklü geleneğimizden aldığımız bu bilinci, gelecek nesillerimize de aktaracağız inşallah. Çünkü tarih, yıkanları değil inşa edenleri yad eder." diye konuştu.

Emine Erdoğan, Afrika'nın kalkınmasına her türlü desteğin verilmeye devam edeceğini de dile getirerek, eğitimin de bu desteğin en önemli ayaklarından biri olduğuna dikkati çekti.

"SON 10 YILDA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SAYIMIZDA YÜZDE 75'LİK BİR ARTIŞ KAYDETTİK"

Türkiye'de Afrika'dan ve dünyanın başka ülkelerinden binlerce uluslararası öğrencinin ağırlandığını vurgulayan Emine Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar 10 bine yakın Afrikalı öğrenci Türkiye Burslarından istifade etti. Bu konuda son 10 yılda uluslararası öğrenci sayımızda yüzde 75'lik bir artış kaydettik. 25 bini burslu olmak üzere 148 bin uluslararası öğrenciyle ülkemiz, öğrenciler için önemli bir cazibe merkezi haline geldi. 2023 yılında 200 bin yabancı öğrenciyi ağırlamayı hedefliyoruz. Umarım bu öğrenciler arasında, Afrikalı öğrencilerin bursluluk oranını artırabiliriz. İnanıyorum ki bugün ülkemizde eğitim alan öğrenciler, ülkelerine döndüklerinde kendi vatanlarını ekonomi, sanayi, eğitim gibi birçok alanda kalkındıracak kapasiteye sahip olacak. Meyvelerini geç toplasak da eğitim bir toplumu kalkındırmada en etkili mirastır."

Kadınların kalkındırılması da eğitim haklarını adil bir şekilde kullanmaları ve ekonomik güç elde etmeleriyle mümkün olacağını belirten Emine Erdoğan, Nelson Mandela'nın "Kadınlar yoksulluğa mahkum olduğu ve küçük görüldüğü sürece insan hakları özüne kavuşamayacaktır." sözünü hatırlattı.

Emine Erdoğan, "Afrika'nın bir kıta olarak hak ettiği konuma kavuşması ve 21. yüzyılın yükselen değeri olması noktasında kadınlar başta olmak üzere Afrikalı kardeşlerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türk ve Afrika yemeklerinin servis edildiği iftar programında Sainab Abdi Moalim de bir konuşma yaparak, Türkiye'nin Afrika'ya verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.

Programda Afrika'ya özgü kıyafet giyen Emine Erdoğan, Afrikalı konuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

İftar sonrasında, "Afrika Kültür Evi" projesinin bir ürünü olarak Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afrika Yemek Kültürü Kitabı'nın tanıtımı yapıldı.

Kitapta yer alan tüm tarifler, Afrika büyükelçi eşleri tarafından Cumhurbaşkanlığının başaşçıları ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde hazırlandı.

Kitabın içeriği, Kuzey Afrika, Güney Afrika, Orta Afrika, Batı Sahraltı ve Doğu Sahraltı olmak üzere Akdeniz'den, Atlantik ve Hint Okyanusu'na kadar uzanan kıtanın beş farklı bölgesinin yemek kültürünü barındırıyor.

Afrika Yemek Kültürü kitabının, her bölümünde ise bölgeye has mutfak kültürüne dair bilgilerle geleneksel yemek kültürünü yansıtan 58 özgün yemek tarifi de yer alıyor. Böylelikle Türkiye'de ilk defa bu kapsamda Afrika yemek kültürüne dair bir kitap hazırlandı.

Ayrıca Afrika büyükelçilik sefirelerinin katılımıyla kurulan Afrika Kültür Evi Korosu da Türkçe türküler seslendirdi.

İftar programına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eşi Hülya Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, TİKA Başkan Vekili Serkan Kayalar, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin ve Türkiye'de eğitim gören Afrikalı öğrenciler de katıldı.

GANALI ÖĞRENCİLERDEN TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Programın sürpriz konukları ise Gana'dan gelen öğrenciler oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2016'da Gana'ya ziyaretinde, Emine Erdoğan tarafından da Gana İşitme Engelliler Okulu'nun İyileştirme Projesi başlatılmıştı.

Bu kapsamda, 80 işitme engelli çocuğa işitme cihazı temin edilmişti. Burada ilk defa Emine Erdoğan'ın sesini duyan Ganalı çocuklara yönelik Türkiye'de, projenin devamı olarak, "El Sanatları ve Hazır Giyim" alanında eğitim programı da yapıldı.

Böylece hem işitme cihazları sayesinde duyan hem de eğitim sertifikalarını alan 8 Ganalı öğrenci, Emine Erdoğan'a beraberlerinde getirdikleri el yapımı ürünleri vererek, teşekkürlerini iletti.