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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
22.09.2019 - 23:32, Son Güncelleme:

Emine Erdoğan, ABD'li Müslüman toplumun kadın temsilcileriyle buluştu

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Emine Erdoğan, ABD'li Müslüman toplumun kadın temsilcileriyle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Bizler, İslam'ın altın çağında kadınların, 'öncüler' ve 'önderler' olarak hayatın her alanında yer aldıklarını biliyoruz. Bunu hem yeni nesillere hem de dünyaya iyi anlatabilmeliyiz. Bu ayak izlerini takip etmeliyiz." dedi.

Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu kapsamında New York'ta ABD'li Müslüman toplumun kadın temsilcileriyle Hilton Midtown Otel'de bir araya geldi.

Burada konuşan Emine Erdoğan, dünyanın dört bir yanında Müslüman topluluklarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kendimi uzun zamandır görmediğim akrabalarıma kavuşmuş gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Irkçılık gibi, insanlığı nefrete iten hastalıklı düşüncelerin, İslam'ın esenlik dolu ruhunda kaybolup gittiğini vurgulayan Emine Erdoğan, dünyada hızla yükselen İslamofobi nedeniyle Müslümanların "öteki" olarak etiketlendiğini belirtti.

"Müslümanlar terörle, kadına zulümle, savaşla anılıyor. Hiç tasvip etmediğimiz bazı kültürel uygulamalar, 'İslam dini' diye tanıtılıp, aleyhte kullanılıyor." diyen Emine Erdoğan, Müslümanların daha fazla birlik içinde olması gerektiğine işaret etti.

Emine Erdoğan, ABDli Müslüman toplumun kadın temsilcileriyle buluştu

"İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRMELİYİZ"

Emine Erdoğan, 11 Eylül'den bu yana, Amerika'da yükselen İslamofobi ve ırkçılık ile hep beraber mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Olimpik sporcu İbtihaj Muhammed hepimizin onuru. Malcolm X, hepimizi cesaretlendiriyor. Muhammed Ali, okyanus ötesinde bizlerin kahramanıydı. Şimdi de torunlarım için ilham kaynağı. Yani hepimizin hayatı, mücadelesi bir kelebeğin kanat çırpışı gibi birbirine bağlı. Bu nedenle ilişkilerimizi geliştirmeliyiz."

İslam'ın en çok iftiraya uğradığı noktalardan birinin de "kadın hakları meselesi" olduğuna dikkati çeken Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizler, İslam'ın altın çağında kadınların, 'öncüler' ve 'önderler' olarak hayatın her alanında yer aldıklarını biliyoruz. Bunu hem yeni nesillere hem de dünyaya iyi anlatabilmeliyiz. Bu ayak izlerini takip etmeliyiz. Mesela dünyanın en eski üniversitesi, ne Oxford ne Harvard'dır. En eski üniversitenin, Fatima el-Fıhri adında Müslüman bir kadın tarafından Fas'ta kurulduğunu kaç kişi biliyor? İslam'ın bilime, sanata kattığı cevherleri, var ettiği medeniyeti yüksek sesle anlatmalıyız."

Emine Erdoğan, ABDli Müslüman toplumun kadın temsilcileriyle buluştu

Emine Erdoğan, konuşmasının sonunda katılımcıları Türkiye'ye davet ederek, özellikle gençlere Türkiye'de üniversite eğitimi tecrübesi yaşamaları çağrısında bulundu.

Programa, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eşi Hülya Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak ve Milli Savurma Bakanı Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar'ın yanı sıra ABD'li Müslüman toplumun kadın temsilcilerinden Bangladeş-Amerika Aktivist Grubu adına Samira Nazneen, Mozaic Derneği Kurucu Başkanı ve Amerika'daki Suriyeli mültecilere yardım eden hayırseverlerden Rasghad Bushnaq, İslam'da Kadın Derneği Kurucusu Aisha Al Adawiya'nın da aralarında bulunduğu davetliler katıldı.

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