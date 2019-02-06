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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.02.2019 - 19:57, Son Güncelleme:

Emine Erdoğan ABD Delegasyonu’nu kabul etti

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Emine Erdoğan ABD Delegasyonu’nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Amerikan Türk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı James Jones ve ABD Ticaret Odası Türkiye ve Orta Doğu'dan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy'in başkanlığındaki bir heyeti kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen kabulde, heyet temsilcileri çevresel inisiyatifler, sağlıklı yaşamla ilgili konular ile birlikte Türkiye’deki küresel “İşgücündeki Kadınlar” konferansı ve Türkiye’de kurulacak “Sosyal Gastronomi” merkezi için projelerini sundu.

Kabulde bir konuşma yapan Emine Erdoğan,  önemli küresel markaların temsilcileri olarak çevre duyarlılığı göstermelerinin önemine vurgu yaparak “Eğer işbirliği yaparsak, çocuklarımıza çok daha iyi bir dünya bırakabiliriz. Çünkü dünya, bize atalarımızdan kalan miras değil, çocuklarımıza bırakacağımız emanettir” mesajını verdi. Birlikte yapılabilecek güzel işbirliklerine inandığını söyleyen Emine Erdoğan, “Türkiye,  bütün potansiyeli ile kendini dünyaya açmış, 360 derece diplomasi yapan merkez ülkedir. Bizler, dünyanın iyiliği için her türlü ortak girişime hazırız. Bu ziyaretin, eğitim, sağlık, kültür, çevre gibi alanlarda işbirliklerine vesile olmasını diliyorum” dedi.

Emine Erdoğan, Türkiye’nin, birçok açıdan oldukça dinamik bir ülke olduğuna işaret ederek, “Başka toplumların başına gelse, o toplumu yerle bir edecek nice felaket, bu ülkede adeta ayakta atlatılmış bir grip gibidir. 2016 yılında yaşadığımız 15 Temmuz Darbe Girişimi, bunun en canlı örneğiydi. Türk milleti, üzerine bombaların yağdığı o kanlı gecenin sabahında kendi zaferini kutladı. Ertesi gün Türkiye’de hayat kaldığı yerden devam etti. Ekonomimiz istikrarını ve yükselen grafiğini korudu. Türkiye’de demokrasi, kanunların olduğu kadar, demokrasiye inanan cesur insanımızın da teminatı altındadır. Bu nedenle güven ortamı, Türkiye’nin olağan halidir” diye konuştu.

Emine Erdoğan, Bölgedeki yüksek politik tansiyona rağmen vicdanın bu ülkede hiç yere düşmediğini vurgulayan Emine Erdoğan, “4 milyona yakın mülteciyi 2011’den bu yana ülkemizde misafir ediyoruz. İnsanlık tarihinin en büyük göç dalgalarından birinin önünde, sağlam biçimde duruyoruz. Bugün nerede, ne zaman karşımıza çıkacağı belli olmayan, tüm dünyayı tehdit eden teröre karşı da, etkin bir mücadele yürütüyoruz. Türkiye, terörün kaynaklarını yalnızca kendisi için değil, tüm bölge için yok etme çabasında lider bir ülkedir” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında, küresel yatırımcılara önemli mesajlar veren Emine Erdoğan, Türkiye’nin jeopolitik konumunun yanında genç nüfusu ile önemli bir potansiyel olduğunu vurguladı.  Dünya Bankası’nın İş Yapma Kolaylığı Raporunda Türkiye’nin, 2018 yılında 17 basamak yükseldiğini hatırlatarak, bunun küresel yatırımcılar için önemli bir teşvik olduğu kanaatini dile getirdi.

Türkiye’nin mevcut potansiyelinde kadınların çok özel bir yeri olduğunun altını çizen Emine Erdoğan,  “Bu ülkenin kadınları, darbe gecesinde tankları durdurmakla kalmamış, ekonomiden siyasete, akademiden sanata tüm alanlarda varlık göstermektedir. Son 15 yılda kadınlarımızın işgücüne katılımı ve istihdamdaki yeri 9 puan artmıştır. Hükümetimiz, 2023’te dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefini, kadınlarımızla gerçekleştirmek konusunda vizyon birliği içindedir” vurgusunu yaptı.

Kabulde,  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Selçuk Zümrüt, Şehircilik ve Çevre Bakanı Murat Kurum da yer aldı.

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