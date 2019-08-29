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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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MUSA KESLER
29.08.2019 - 09:12, Son Güncelleme:

Emine Bulut’un kocası ile olan 2014’teki davadan şok detaylar ortaya çıktı

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Emine Bulut’un kocası ile olan 2014’teki davadan şok detaylar ortaya çıktı

Emine Bulut’u katleden eski kocası Fedai Varan’ın 5 yıl önce Bulut’u tehdit etmekten yargılandığı davanın ayrıntıları ortaya çıktı. Hürriyet’in ulaştığı dava dosyasına göre tam 5 yıl önce ağustos ayında Varan, bir yıl önce boşandığı Bulut’a tehdit mesajları gönderdi. Bulut şikayetçi oldu. Açılan davada Varan, pişman olduğunu ve tekrar yapmayacağını söyleyince Bulut, şikayetini geri aldı ve dava da düştü. Bulut’un dosyadaki ifadesi Varan’ın 390 liralık nafakayı ödememek için direndiğini de ortaya çıkardı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın  dava dosyasındaki 2014 tarihli iddianamesine göre Varan, boşandıktan yaklaşık bir yıl sonra Bulut’u tehdit etmeye başladı. 1 Ağustos 2014’te Bulut’un telefonuna hakaret ve tehditler içeren birden fazla mesaj gönderdi. Bulut, 5 Ağustos’ta savcılığa giderek şikâyetçi oldu. Bulut ifadesinde şunları söyledi:

“5 yıl evli kaldım. 2013 Nisan ayında boşandım. Çocuğumuzun velayeti bana verildi. Eski eşime 390 lira nafaka, 6 bin lira tazminat için dava açtım ve kazandım. Ancak eşim tazminat ve nafakayı bir süre ödemedi. Bayramdan önce de kızıma birşeyler almak için birlikte çarşıya çıktık. Çocuğa birşeyler aldık. Bu sırada bana ‘Bu parayı sana nasıl ödedim, anlayamadım’ dedi. Bayram’da çocuğumla Yozgat’a gittik. Eski eşim ‘Dönüşte mesaj at’ dedi. 1 Ağustos 2014’te Yozgat’tan döndüm. Kendisine ‘geldim’ diye mesaj attım. Benimle görüşmek istedi. Ben görüşmek istemediğimi söyledim. Israr etti. Kabul etmedim. Aynı gün bana küfür içerikli mesajlar gönderdi.”

“PİŞMANIM, BOŞLUĞUMA GELDİ”

Bulut’un bu ifadesi üzerine soruşturma başlatıldı. İfadesi alınan Varan suçunu kabul etti. Bulut herhangi bir şekilde uzlaşmak istemediğini belirterek, Varan’ın cezalandırılmasını istedi. 11 Kasım 2014’te ‘zincirleme şekilde hakaret’ suçundan dava açıldı ve mahkeme süreci başladı. Hakim karşısına çıkan Varan, “Olay günü bir an boşluğuma gelerek müştekiyi rahatsız etmiştim. Pişmanım, bir daha kesinlikle rahatsız etmeyeceğim” dedi. Bulut ise “Ben hernekadar sanık hakkında şikayetçi olmuş olsam da sanık şuan duruşmada pişman olduğunu, beni bir daha rahatsız etmeyeceğini söylüyor. O yüzden şikayetimi geri alıyorum” diyerek şikayetinden vazgeçti. Bunun üzerine  2 Şubat 2015’te dava düştü.

Emine Bulut'un annesi isyan etti
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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