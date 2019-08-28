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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
28.08.2019 - 17:47, Son Güncelleme:

Vahşice katledilen Emine Bulut'un kızı için kayyum atandı

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Vahşice katledilen Emine Bulut'un kızı için kayyum atandı

Kırıkkale'de eski kocası tarafından öldürülen Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızına 8 yıllığına kayyum atandı. 9 Ekim'de yapılacak cinayet davasına yaklaşık 60 avukatın katılacağı öğrenildi.

Kırıkkale'de 18 Ağustos Pazar günü Menderes Caddesi üzerindeki bir restoranda eski kocası Fedai V. (43) tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un (38) kızı F.B.V. (10) için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebi üzerine Kırıkkale Sulh Hukuk Mahkemesinin görevlendirdiği bir avukat kayyum olarak atandı. Türkiye'yi ayağa kaldıran ve toplumda infial uyandıran görüntüler sonrası ünlü sanatçıların da aralarında olduğu spor camiası, siyasi ve birçok kişinin düzenlediği organizasyonlardan elde edilen gelir ve bağışların güvence altına alınması için F.B.V.'nin reşit olacağı yaşa kadar kayyum olarak görevlendirilen avukat, banka hesabındaki parayı ve kızın kişisel haklarını koruyacak.

DAVAYI 60 AVUKAT TAKİP EDECEK

Kırıkkale Hacılar F Tipi Cezaevinden Bolu’daki F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevine nakledilen Fedai V. ise, Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 9 Ekim Çarşamba günü saat 09.00'da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SGBS) ile hakim karşısına çıkacak. Kırıkkale Adliyesinde yapılacak duruşmaya Türkiye'nin çeşitli illerinden davayı müdahil olmak isteyen Kırıkkale Barosu, Kadın Hakları Komisyonu ve Çocuk Hakları Komisyonuna bağlı yaklaşık 60 avukat da takip edecek. Dava süresince Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK) gereğince zanlı Fedai V. ve kızı F.B.V. için Kırıkkale Barosu tarafından avukat görevlendirildi.

OLAYLA İLGİLİ GÜVENLİK KAMERALARI YENİDEN İNCELENECEK

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından duruşma günü olan 9 Ekim Çarşamba gününe kadar Emine Bulut'un bıçaklanarak öldürüldüğü iş yerlerinin ve Kent Güvenlik Sistemi (KGYS) güvenlik kameralarına yansıyan kişi ya da kişiler araştırılıp yeniden ifadelerine başvurulacak.

Öte yandan, daha önce baba Fedai V.'nin kızı F.B.V. ile istediği zaman görüştüğü ve bununla ilgili anne Emine Bulut'un herhangi bir engel çıkarmadığı öğrenildi.

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