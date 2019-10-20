Emine Bulut olmak istemiyorum
Denizli Serinhisar’da yaşayan ve 12 yıl önce boyacı ustası Ali Göksel Karaosmanoğlu ile evlenen 3 çocuk annesi Ümran Karaosmanoğlu’nun hayatı, son 6 yıldır kâbusa döndü.
Eşinin sürekli alkollü gelip kendisini dövdüğünü hatta bıçakladığını anlatan Ümran Karaosmanoğlu, 1 yıl önce çocuklarını da alarak annesinin yanına kaçtı. 6 ay önce eşinden boşanmak için dava açtı. Ancak Ali Göksel Karaosmanoğlu, geçen haziran, kayınvalidesinin evini pompalı tüfekle basarak kapıya ateş etti. Tutuklanan saldırgan eş, önceki gün ise iyi hali gerekçe gösterilerek adli denetimli serbest bırakıldı. Eşine karşı bugüne kadar 18 kez koruma kararı aldırdığını belirten Ümran Karaosmanoğlu, korkusunun arttığını, tekrar koruma kararı aldırdığını anlattı, “Emine Bulut gibi öldürülmek istemiyorum” dedi.
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