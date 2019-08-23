Emine Bulut olayı nedir? Sosyal medyada tepki yağıyor
Kırıkkale’de yaşayan Emine Bulut, 4 yıl önce boşandığı Fedai Baran tarafından kızının gözleri önünde öldürüldü. Eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un son görüntüsü ortaya çıktı. Yürekleri dağlayan videodaki görüntülere sosyal medyadan tepki yağıyor. Çok sayıda siyasetçi, kurum ve sanatçı da tepki gösterenler arasında. İşte, Emine Bulut olayının ayrıntıları…
Fedai Baran, 4 yıl önce boşandığı eski eşi Emine Bulut ve kızı F.B.B. ile kafede buluştu. Fedai Baran ile Emine Bulut, arasında çıkan sözlü tartışma korkunç bir şekilde son buldu. Kısa sürede büyüyen tartışmada Fedai Baran, yanındaki bıçakla eski eşini, kızının gözü önünde defalarca bıçakladı. Tedaviye alınan Bulut, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞIYOR
Olaydan günler sonra Emine Bulut ‘un bıçaklandığı anlara dair görüntüler sosyal medyada yayıldı. Emine Bulut, "Ben ölmek istemiyorum" derken, yanında bulunan 10 yaşındaki kızı F.B.B.'nin "Anne lütfen ölme" diyerek ağladığı görüldü. Birçok isim, canice öldürülen Emine Bulut için sessiz kalmayarak Twitter
hesaplarından tepki gösterdi.
EKREM İMAMOĞLU
“Ölmek istemiyorum” Bugüne kadar cinayete kurban giden tüm kadınların çığlığıydı aslında.“Anne lütfen ölme” Öksüz kalan tüm evlatların gözyaşları...#EmineBulut’u erkek şiddeti nedeniyle kaybettik. Şiddetle mücadelede kadın ve çocukların yanındayız, olmaya devam edeceğiz.
TUNCAY ÖZKAN
"Ölmek istemiyorum""Anne sakın ölme" Bu haykırışları ömür boyu unutmayacağım!
MUHİTTİN BÖCEK
Bir kere daha utandık! Ölen sadece bir kadın değildi. Ölen insanlığımız, ölen 10 yaşındaki bir kız çocuğunun ruhu… Çok üzgünüm..."Anne lütfen ölme" "Ölmek istemiyorum" Başka diyecek söz yok…
HAZAL KAYA
Kutsal olan aile değil, insan yaşamıdır! Engellemeniz gereken boşanmalar değil kadın cinayetleridir! Erkek terörüne de erkek terörü denir,bunu tartışmaya açamayacak kadar çok kayıp verdik! O küçücük kızın gözyaşlarında boğulun... Durdurun bu cinayetleri artık!
MERT FIRAT
Caniliği meşrulaştırınların, ceza indirimi verenlerin kulaklarından sesin eksilmesin #EmineBulut
ACUN ILICALI
Artık yeter! Failinin en ağır şekilde cezalandırılmasını ve kadına şiddetin son bulmasını istiyorum. #EmineBulut
HALİL SÖYLETMEZ
Diyecek laf bulamadim, kanım çekildi resmen. #EmineBulut’un katili en ağır cezayı alır umarım, Allah belasını versin. Resmen şok içinde kaldım.
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