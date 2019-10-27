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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
27.10.2019 - 09:51, Son Güncelleme:

Emine Bulut davasında gerekçeli karar açıklandı!

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Emine Bulut davasında gerekçeli karar açıklandı!

KIRIKKALE'de eski eşi Emine Bulut'u (38), 10 yaşındaki kızının gözü önünde öldüren Fedai Varan'a (43) verilen müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında Fedai Varan'ın eyleminin, 'kasten öldürme' suçu kapsamında kaldığı belirtildi. Kararda, "Her ne kadar sanık Fedai Varan hakkında, eski eşi Emine Bulut'a yönelik 'tasarlayarak ve canavarca hisle adam öldürme' suçundan dava açılmış ise de yapılan yargılama ve tüm dosya kapsamına göre eylemin kasten öldürme suçu kapsamında kaldığı anlaşılmakla birlikte müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.

Emine Bulut, 18 Ağustos günü, 6 yıl önce boşandığı eşi Fedai Varan tarafından, kafede bıçaklandı. Ağır yaralanan Emine Bulut, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Emine Bulut'un yaralı halde kafeden çıkarılırken 'ben ölmek istemiyorum' sözleri ile kızının 'anne lütfen ölme' diye feryat ederken çekilen görüntüleri, sosyal medyada paylaşılınca infiale yol açtı. Olayın ardından gözaltına alınıp, tutuklanan Fedai Varan hakkında, 'canavarca hisle tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Varan'a, Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında, 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası verildi, cezada indirim uygulanmadı. Karara Varan'ın ailesi, avukatları ve kadın örgütleri ise tepki gösterdi.

GEREKÇELİ KARARI AÇIKLADI

Bu arada Varan hakkında verilen müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Mahkeme gerekçeli kararında, Varan hakkında 'canavarca hisle tasarlayarak adam öldürmek' suçundan kamu davasının açılsa da, yapılan yargılama sonucu eylemin 'kasten adam öldürmek' suçu kapsamında kaldığı belirtildi. Gerekçeli kararda şu ifadelere yer verildi:

"Her ne kadar sanık Fedai Varan hakkında maktul eski eşi Emine Bulut’a yönelik, 'tasarlayarak ve canavarca hisle adam öldürmek' suçundan cezalandırılması istemiyle mahkememize kamu davası açılmış ise de yapılan yargılama ve tüm dosya kapsamına göre eylemin 'kasten öldürme' suçu kapsamında kaldığı anlaşılmakta. Sanığın, suçun işleniş biçimi, suç konusunun önemi ve değeri, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı, failin amaç ve saiki ile failin kasta dayalı kusurunun ağırlığı dikkate alınarak eylemine uyan 'kasten adam öldürmek' uyarınca kanunen müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Sanığın iddiası haricinde maktul Emine Bulut'tan kaynaklanan haksız tahrik oluşturan herhangi bir söz veya davranış olmadığı anlaşıldığından dolayı sanık hakkında TCK 29'uncu maddesi gereğince haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına, sanığın olaydan sonraki beyan ve davranışları suçun işleniş biçimi ve şekli dikkate alınarak cezanın sanığın geleceği üzerindeki muhtemel etikleri nazara alınarak sanık hakkında TCK'nın 62'inci maddesinin takdiren uygulanmasına yer olmadığına, sanık hakkında başkaca artırım ve indirim uygulanmasına yer olmadığına karar verilmiştir."

'SANIĞIN İŞLEMİŞ OLDUĞU SUÇ SABİTTİR'

Bulut ailesinin avukatı Turgay Özcan, Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Fedai Varan hakkında verdiği müebbet hapis cezasına itiraz etti. Avukat Özcan, dilekçesinde Varan'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması gerektiğini belirterek, "Sanığın işlemiş olduğu suç sabittir. Yerel mahkemece yetersiz ve eksik inceleme ile verilen bu karar usul ve yasa hükümlerine aykırı olduğundan bozulması gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.

Emine Bulut, adım adım ölüme böyle götürüldü
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