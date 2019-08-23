Emine Bulut cinayetinde son gelişmeler neler?

Kırıkkale'de eski eşi tarafından çocuğunun gözleri önünde öldürülen Emine Bulut'un katili Fedai Varan'a yönelik tepkiler dinmek bilmiyor. Toplumun tüm kesimlerinden vatandaşın yanı sıra devlet adamları, politikacılar ve sanat ile spor camiası da bu vahşete sessiz kalmayarak tepkilerini dile getirdi. Bunlar yaşanırken, Fedai Varan hakkında 'canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme' suçundan iddianame düzenlendi. İşte, bir anda Türkiye'nin gündemine oturan Emine Bulut cinayetine ilişkin tüm ayrıntılar...

SAVCILIK İDDİANAMESİ HAZIRLANDI

Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında öldüren F.V. hakkında "canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme" suçundan iddianame düzenlendi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 18 Ağustos'ta, Emine Bulut'un (38) yanında kızı varken, 2013 yılında boşandığı eski eşi F.V. (43) ile Hüseyin Kahya Mahallesi 599. Sokak girişinde karşılaştıkları, aralarında tartışma çıktığı belirtildi.

Çıkan tartışma sonucu, F.V'nin eski eşi Emine Bulut'u boğaz, sol kol, göğüs kısmından bıçakla yaraladığı aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan Emine Bulut burada yaşamını yitirmiş, olayın faili olan F.V, kısa bir süre sonra Bahşılı köprüsü altında yakalanmıştır. Şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığımızca 18 Ağustos tarihinde tutuklanma talebi ile Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, aynı gün Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliğinin, 2019/401 sorgu numarası ile tutuklanmış ve Kırıkkale F Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakli sağlanmıştır ve halen Kırıkkale F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunmaktadır."

TFF'DEN "EMİNE BULUT" KARARI

Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut anısına Süper Lig'de ve TFF 1. Lig'de bu hafta oynanacak karşılaşmalar 1 dakika geç başlayacak ve takımlar sahaya siyah pankartla çıkacak. Kararın, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in görüşmesinin ardından alındığı belirtildi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLAYA İLİŞKİN KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırıkkale'de Emine Bulut'un eski eşi tarafından öldürülmesine ilişkin, "?Devletimiz ilgili kurumlarıyla, konunun her yönüyle takipçisi olacaktır. ?Aynı acıların yaşanmaması için yüce Türk yargısının bu caniye gereken en ağır cezayı vereceğine inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

Oktay, Kırıkkale'de Emine Bulut'un boşandığı eşi tarafından öldürüldüğü olaya ilişkin Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Evladının gözleri önünde katledilen Emine Bulut'a Allah'tan rahmet dileyen Oktay, "?Devletimiz ilgili kurumlarıyla, konunun her yönüyle takipçisi olacaktır. ?Aynı acıların yaşanmaması için yüce Türk yargısının bu caniye gereken en ağır cezayı vereceğine inancım tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

ADALET BAKANI: CANİ HAK ETTİĞİ CEZAYI GECİKMEDEN ALACAK

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kırıkkale'de Emine Bulut'un eski eşi tarafından öldürülmesine ilişkin, "Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı makamları tarafından caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tamdır." ifadesini kullandı.

Gül, Kırıkkale'de Emine Bulut'un boşandığı eşi tarafından öldürüldüğü olaya ilişkin Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Gül, şunları kaydetti:

"Vahşice katledilen Emine Bulut'a Allah'tan rahmet diliyorum. Cinayetin hemen ardından saldırgan derhal tutuklanmıştır. Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı makamları tarafından caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tamdır."

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NDAN "EMİNE BULUT CİNAYETİ"NE İLİŞKİN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Emine Bulut'un son nefesinde evladına söylediği 'Ölmek istemiyorum' sözleri, bugüne kadar kadına yönelik şiddete kurban verdiğimiz tüm kadınlarımızın ortak çığlığı olmuştur." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, 38 yaşındaki Emine Bulut'un Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülmesi nedeniyle Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Bulut'un fotoğrafını paylaşan Kemal Kılıçdaroğlu, "EmineBulut’un son nefesinde evladına söylediği 'Ölmek istemiyorum' sözleri, bugüne kadar kadına yönelik şiddete kurban verdiğimiz tüm kadınlarımızın ortak çığlığı olmuştur. Bu trajedilerin son bulması için gerekli yasal düzenlemeler bir an önce yapılmalı, kadına yönelik şiddet son bulmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Kırıkkale'de bir kadının boşandığı eşi tarafından öldürülmesiyle ilgili soruşturma ve kovuşturma aşamasına müdahil olunması için dilekçe verildiği, iki hukuk müşavirinin görevlendirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kırıkkale'de yaşanan cinayete yönelik sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan haberler hatırlatıldı.

Cinayetin ardından Kırıkkale Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin olaya müdahil olduğu aktarılan açıklamada, saldırıya tanık olan çocuğun ise yakınlarının yanında olduğu, bakanlık psikologlarının gözetiminde bulunduğu bildirildi.

Çocuğun ve ailenin durumunun olayın yaşandığı andan itibaren takip edildiği belirtilen açıklamada, "Cinayeti gerçekleştiren kişinin en ağır cezayı alması için Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz kanalı ile de davaya müdahil olunacaktır. Davaya soruşturma ve kovuşturma aşamasında müdahil olunması için dilekçe verilmiş olup konu ile ilgili iki hukuk müşaviri görevlendirilmiştir." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, olaya ilişkin görüntülerin paylaşılmamasına yönelik duyarlılık beklendiği, yargı sürecinin ve çocuğun psikolojik, sosyal durumunun takipçisi olunduğu kaydedildi.

SPOR KULÜPLERİNDEN ORTAK TEPKİ

Emine Bulut'un Kırıkkale'de boşandığı eşi tarafından öldürülmesine Süper Lig kulüpleri sert tepki gösterdi.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere çok sayıda spor kulübü sosyal medya hesaplarından yaşanan cinayeti sert bir şekilde kınadı.

Galatasaray Kulübünün paylaşımında, "Hayattan koparılan bir kadın daha olmasın diye sessiz kalmayacağız. Yaşanan bu vahşet son olsun, kadın cinayetleri son bulsun!" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Kulübünün sosyal medyasından paylaşılan mesajda, "Yaşanan bu vahşete sessiz kalmıyoruz! Failinin en ağır ceza ile yargılanmasını, toplumumuzda kadın cinayetlerinin artık son bulmasını diliyoruz!" denildi.

Beşiktaş Kulübü de konuyla ilgili, "Bu vahşete karşı sessiz kalmıyoruz! Kadın cinayetlerinin son bulmasını, faillerin en ağır cezalarla yargılanmasını diliyoruz. Alışmayacağız, susmayacağız!" paylaşımı yaptı.

Trabzonspor Kulübünün sosyal medya hesabında paylaşılan mesajda ise "Kadın cinayetleri karşısında sessiz kalmayacağız. Bu vahşet artık son bulsun." denildi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NDAN CUMA HUTBESİNDE "EMİNE BULUT" MESAJI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma hutbesini okudu ve namaz kıldırdı.

Hutbede, Kırıkkale'de Emine Bulut'un eski eşi tarafından öldürülmesine değinerek "hunharca bir cinayet işlendiğini" vurgulayan Erbaş, "Vefat eden hanım kardeşimize ve onun gibi bu şekilde cinayete maruz kalan nice masuma Allah'tan rahmet, arkalarında bıraktıkları yavrulara ve sevdiklerine sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erbaş, hutbede şu mesajları verdi:

"Herkes bilmelidir ki her ne sebeple olursa olsun bir kadının şiddete maruz bırakılması ve canına kıyılması en büyük zulümdür. İslam ve insanlıkla asla bağdaşmayan büyük bir günahtır. Dinimizde kadının canı, onuru ve hakları dokunulmazdır ve emanettir. Nitekim Efendimiz aleyhissalatu vesselam 'Sizin en hayırlınız, eşine karşı en hayırlı olanınızdır' buyurmuştur. Diğer taraftan mümin 'elinden ve dilinden hiç kimsenin zarar görmediği kişidir'. Bir daha bu tür acı olayları milletimize yaşatmamasını CenabıHak'tan niyaz ediyorum."