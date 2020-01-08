Emine Bulut cinayeti: Açığa alınan 5 polis göreve iade edildi

Kırıkkale’de 18 Ağustos’ta Emine Bulut, küçük kızı F.B.V.’nin gözü önünde eski eşi Fedai Varan tarafından boğazından bıçaklanmıştı. Ağır yaralanan Bulut hastaneye kaldırılırken, “Ölmek istemiyorum” şeklindeki feryadı ile hafızalara kazınmıştı. Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamanın ardından sanık Fedai Varan hakkında “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası verilirken, sanık için haksız tahrik indirimi ve iyi hal indirimi yapılmasına yer olmadığına karar verilmişti.

29 DAKİKA KARAKOLDA KALDI

Dava dosyasına göre Emine Bulut, cinayetten önce yolda karşılaştığı eski kocasından korunmak için saat 14.20.13’te Cumhuriyet Polis Merkezine sığındı. Bulut, 29 dakika karakolda kaldıktan sonra saat 14.49.22’de karakoldan ayrıldı. Bulut, polis merkezinden ayrıldıktan sonra saat 15.00’de polislerce tutanak tutuldu.

“EMİNE BULUT’UN ŞİKAYETİ YOKTU”

Tutanakta, Emine Bulut’un eşinden herhangi bir şikayeti bulunmadığı belirtilerek, şöyle denildi:

“18 Ağustos 2018 günü saat 14.00 sıralarında boşandığı eşi tarafından takip edildiği gerekçesiyle Polis Merkezine gelen Emine Bulut isimli şahısla Polis Merkezinde yapılan mülakatta, Polis Merkezine geldiğinde yanında bulunan 11 yaşlarındaki F.B.V. isimli kızının henüz 3 aylıkken boşandığı eşi ile çarşıda karşılaşarak tartıştıklarını ve eşi tarafından takip edildiğini beyan etmiş olup, ayrıca boşandığı eşi tarafından cep telefonuna gönderilen küfürlü SMS’lerin olduğunu ancak bunları kızının yanında göstermeyeceğini beyan etmesiyle Grup Amiri ve Teşhis odasına geçildiği, adı geçen bayanın eşi tarafından gönderildiğini iddia ettiği bariz küfürlü SMS’leri kendi telefonundan göstermiş, tahmini 10-15 dakika sonra odanın penceresinden Zafer Caddesi giriş istikametine bakarak onu takip eden boşandığı eşinin gitmiş olduğunu ve artık kendisinin de gitmek istediğini beyanı üzerine kendisine konuyla ilgili bir şikayeti olması halinde müracaatını almamız gerektiği hatırlatılmış, iş bu tutanak tarafımızdan imza altına alınmıştır.”

5 POLİS AÇIĞA ALINDI

Cinayetin ardından, Emine Bulut’un karakola gitmesine rağmen, korunmadığı iddiaları gündeme geldi. Kırıkkale Valiliği’nin talimatıyla Cumhuriyet Polis Merkezinde görevli 5 polis hakkında açığa alma işlemi uygulandı.

POLİSLERİN KUSURLARI YOK

Emniyet Genel Müdürlüğü söz konusu iddiaları araştırmak için bir başmüfettiş görevlendirerek, idari soruşturma başlattı. İdari soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan polisler, Bulut’un karakola geldiğinde herhangi bir şikayette bulunmadığını, belirterek, olayda bir kusurlarının bulunmadığını anlattı. Yapılan idari soruşturmanın ardından “olayda polislerin bir kusurları bulunmadığı” tespiti yapıldı. İdari soruşturmanın ardından açığa alınan polisler tekrar görevlerine iade edildi.

SAVCILIK SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

İdari soruşturmanın yanı sıra Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı da 5 polis hakkında “görevi ihmal” iddiasıyla soruşturma başlattı. Savcılığın sürdürdüğü soruşturmanın halen devam ettiği öğrenildi.