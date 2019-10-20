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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nursima ÖZONUR/DHA
20.10.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

Emine Bulut, adım adım ölüme böyle götürüldü

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Emine Bulut, adım adım ölüme böyle götürüldü

KIRIKKALE'de Emine Bulut'un (38), eski eşi Fedai Varan (43) tarafından 10 yaşındaki kızları F.B.V.'nin gözleri önünde adım adım ölüme götürülmesi, mobese kamerasına yansıdı. Dava dosyasına giren görüntülerde Varan, lokantanın önünde Bulut ile tartıştı, ardından tartakladı. Varan'a kızı engel olmaya çalışırken, çevredekilerin müdahale etmemesi dikkat çekti. Varan'ın daha sonra Bulut'a yumruk atıp, içeriye sokması ve orada yaşanan kargaşa, Bulut'u bıçakladıktan sonra dışarıya çıkarılması ve kızları F.B.V.'nin baygınlık geçirmesi görüntülerde yer aldı.

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  • Emine Bulut, adım adım ölüme böyle götürüldü
  • Emine Bulut, adım adım ölüme böyle götürüldü
  • Emine Bulut, adım adım ölüme böyle götürüldü
  • Emine Bulut, adım adım ölüme böyle götürüldü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Makine ve Kimya Endüstrisi'nde güvenlik görevlisi olan Fedai Varan, 18 Ağustos günü 6 yıl önce boşandığı Emine Bulut'u, kızı F.B.V.'nin gözü önünde lokantada bıçakladı. Emine Bulut, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, yaralı halde kafeden çıkarılırken 'ölmek istemiyorum' diye feryat ederken çekilip sosyal medyada paylaşılan videosu, infiale yol açtı. Türkiye'nin gündemine oturan olayın ardından kaçan Fedai Varan, polis tarafından yakalandı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fedai Varan hakkında jet hızıyla iddianame hazırlandı ve Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'canavarca hisle tasarlayarak öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılaması başladı. Annesi, babası tarafından gözleri önünde öldürülen F.B.V. ise devlet tarafından koruma altına alınırken, yapılan yardımların korunması ve güvence altına alınması amacıyla kendisine kayyum atandı.

'ADIM ADIM GELEN ÖLÜM'

Pazartesi günü görülecek ikinci duruşma öncesi, olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Dava dosyasına giren mobese görüntülerinde, Emine Bulut'un, eski eşi tarafından adım adım ölüme götürülmesi yer aldı. Görüntülerde Fedai Varan, takip ettiği Emine Bulut ile kızları F.B.V.'yi lokanta önünde durdurup, içeriye soktu. Fedai Varan, kısa süre sonra dışarıya çıkarken, arkadan gelen Emine Bulut ile lokantanın önünde tartışmaya başladı. Varan, Bulut'un kolunu tutup, tartaklarken yanlarındaki kızı araya girmeye çalıştı ve babasına engel olmak istedi. Ancak Varan, kızına da tepki gösterdi. Dakikalarca süren bu duruma çevredekilerin müdahale etmemesi ise dikkat çekti. Varan, bir süre sonra Bulut'u yumruklayıp, lokantanın içine sokarken, içerideki kargaşa da kameraya yansıdı. Eski eşini bıçakladıktan sonra dışarıya çıkarılan Varan'ın elindeki bıçağın alınması, olay yerinden uzaklaşması, annesinin öldürülmesine şahit olan F.B.V.'nin ağlayarak dışarıya çıkması, baygınlık geçirmesi ve annesinin ambulansla hastaneye kaldırılması da görüntülerde yer aldı.

'YAKLAŞIRKEN BELİNDEKİ BIÇAĞI KONTROL EDİYOR'

Dosyadaki görüntü çözümlemesinde ise olay şöyle anlatıldı:

"18 Ağustos günü saat 18.27 sıralarında Emine Bulut, kızı F.B.V. ile minibüs durakları önünde yürürken, Fedai Varan, 5 metre geride eski eşi ve kızını takip ediyor. Emine Bulut yolda durup, arkasına dönüyor ve Fedai Varan’a bir şeyler söylüyor. Fedai Varan, Emine Bulut’a yaklaşırken sol eli ile tişörtünün sol tarafında belinde takılı olan bıçağı kontrol ediyor. Fedai Varan, Emine Bulut'un yanına giderek bir şeyler konuşuyor. Yaklaşık 9 saniyelik konuşmadan sonra Emine Bulut, kızı ve Fedai Varan lokantaya giriyor. 1 dakika sonra Fedai Varan, tek başına çıkıyor. Emine Bulut ve kızı da dışarıya çıkıyor. Fedai Varan, Emine Bulut’un kolundan tutmaya çalışıyor, yanlarında bulunan F.B.V. babasına vuruyor. Fedai Varan, Emine Bulut’un sol kolunu tutuyor, eli ile yumruk vurmak suretiyle darbediyor. Darbettikten sonra Emine Bulut, iş yerine giriyor ve arkasından Fedai Varan giriyor. 40 saniye sonra Fedai Varan, lokantadan çıkarılıyor."

TAKSİ İLE KAÇTI, BİRA İÇERKEN YAKALANDI

Dosyada yer alan bilgilere göre Fedai Varan, olay yerinden taksi ile uzaklaşırken, köprü altında bira içerken polisler tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sırasında verdiği ifadesinde ise Emine Bulut'un evleneceğini söylemesi üzerine kızının velayetini istediğini, buna karşı çıkınca tartıştıklarını, bu sırada hakaret edince kendisini kaybederek Emine Bulut'u öldürdüğünü ileri sürdü.

3 AY UZAKLAŞTIRMA VE HAPİS CEZASI VERİLMİŞ

Varan hakkında 2014 yılında Emine Bulut'a karşı 'hakaret' ve 'tehdit' suçları işlediği gerekçesiyle 3 ay süreyle eski eşinin yanına yaklaşmama cezası verildiği, ayrıca aynı yıl ve 2015 yılında nafaka hükümlerine uymadığı gerekçesiyle de 3 ay hapis cezasıyla cezalandırıldığı ortaya çıktı.

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