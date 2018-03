Emekliye vergi indirimi nasıl alınacak? Emekli emlak vergisi öder mi?

Kanunla kurulan Sosyal Güvenlik Kurumlarından (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklileri) aldığı aylıktan başka geliri olmayan emekliler, ‘brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konutları için’ indirimli bina vergisi (sıfır oranlı) imkânından yararlanabiliyorlar.

Emekli olduktan sonra başka bir işte çalışmaya başladım vergi var mı?

Emekli maaşına ilaveten yeni gelir elde etmeye başlayanlar emlak vergisini ödemek zorunda. Ancak faiz ve repo vb gelirler için durum farklı. 2016’da elde edilen mevduat faizi ve repo benzeri geliri (menkul sermaye iradı) 30.000 TL’ye kadarsa bu durum tek konut için tanınan emlak vergisi avantajını ortadan kaldırmıyor, 2017’de emlak vergisi ödenmiyor.

Emekliyim, iki ayrı konutta hissem varsa vergi var mı?

İki ayrı konut sahipliği olunca her durumda her iki konut için de vergi ödenecek. Toplamları 200 metrekarenin altında da olsa, 200 metrekareyi de geçse fark etmiyor. İki konuttan birisinin her zaman oturulan ev, diğerinin yazlık olması durumunda da sıfır vergi avantajı kalkıyor.

Kendi emekli maaşım var, ayrıca eşimden ölüm aylığı bağlandı. Emlak vergisi ödeyecek miyim?

Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli maaşının yanı sıra eşten dolayı da ölüm aylığı alınması durumunda yukarıda belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla indirimli (sıfır oranlı) bina vergisi avantajından yararlanılması mümkün oluyor (GİB İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı 17/07/2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.35.17.02-175.01-686 sayılı özelge).

Almanya’dan emekli maaşı alıyorum, emlak vergisi ödeyecek miyim?

Türkiye’deki sosyal güvenlik kurumlarından emekli aylığı alınması durumunda indirimli (sıfır oranlı) bina vergisi uygulamasından yararlanılabilir. Almanya’daki bir sosyal güvenlik kurumundan aylık alınması durumunda indirimli (sıfır) bina vergisi uygulamasından yararlanılamıyor(GİB Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı 22/03/2013 tarih ve 18008620-175.01-31 sayılı özelge).

Emekliyim, kendi evimi kiraya verdim, kendim de kiradayım. Evimin emlak vergisini ödeyecek miyim?

Emekli maaşı dışında başkaca bir geliri olmayanın sahip olduğu meskeni kiraya verip kendisi de kirada oturması durumunda diğer şartların da taşınması halinde indirimli vergi oranından yararlanılması mümkün bulunmaktadır (GİB Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı 14/03/2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.06.17.02-175-1-358 sayılı özelge). Emeklinin, kendi tek evini kiraya verip eşine, oğluna ya da kızına ait evde oturduğunda ise indirimli emlak vergisinden yararlanamıyor.

Emekli, yazlığında daimi oturuyorsa vergi yok mu?

Emeklinin kendine ait tek mülkü de olsa normalde yazlık için emlak vergisi ödenme zorunluluğu var. Ancak emekli, yazlığında daimi ikamet ediyorsa ve bu onun tek konutu ise (200 metrekareyi de geçmiyorsa) indirimli (sıfır oranlı) emlak vergisi avantajından yararlanabiliyor. Belediyelerin; vergi avantajını uygulamak için, mükelleflerden bildirim (beyan ve taahhüt) dışında başkaca bir belge istememeleri de gerekiyor (GİB Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı 17/02/2016 tarih ve 96620903-175-15 sayılı özelgesi). Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı’nın özelgesinde, mükelleften ilave belge istenmeyeceği şu şekilde belirtilmiş. “Belediyelerce, emlak vergisi işlemlerinde mükellefler tarafından bildirilen hususların teyidinin, mükelleflerden belge istenmeden ilgili kurum ve kuruluşlardan yapılması gerekmektedir. Buna göre, indirimli oran uygulaması ile ilgili olarak mükellefin beyanı ve taahhüdü yeterli olup bunun yanı sıra, söz konusu binanın ikamet amacıyla kullanılmadığının (yazlık, dağ evi vb. olduğu) ikametgâh belgesi, elektrik, su ve telefon faturası ödemeleri gibi bilgilerle tespit edilmesi mümkün bulunmakta olup gerçek dışı beyan ve bilgi verilmesi halinde cezalı emlak vergisi tarhiyatı yapılacaktır.”