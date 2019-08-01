Emekliye Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek?
Ağustos ayının başlamasıyla birlikte emekli bayram ikramiyesi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Ramazan Bayramı öncesi olduğu gibi Kurban Bayramı öncesinde de emekliler bin liralık ikramiye alacaklar. Peki, emekliye Kurban bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek?
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli milyonlarca vatandaş, ilk kez geçtğimiz yıl ödenmeye başlanan Kurban Bayramı ikramiyesi hakkında beklemeye başladı. Kurban Bayramı öncesi ikramiyenin ne zaman hesaplara yatırılacağı, hak sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İşte, konuya ilişkin detaylar...
Kurban Bayramı'nda Arife günü bu yıl 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor, emeklilere ödenen ikramiyelerin 5-9 Ağustos arasında ödenmesi bekleniyor. Konuya ilişkin detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
KİMLER İKRAMİYE ALABİLİYOR?
Ramazan ve Kurban olmak üzere yılda iki kez ödenen bayram ikramiyelerinden SGK'dan emekli aylığı alanların yanı sıra, mayıs ayına aylığı bağlanan emekliler de faydalanabiliyor. Bunun yanı sıra bayramda maaş almaya hak kazanan yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri almakta olan kişiler, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terör mağduru sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de ikramiye almaya hak kazanıyor. İkramiyeden ölüm aylığı (dul ve yetim aylığı) alanlar da faydalanabiliyor.
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