Emekliye ikramiye ne zaman verilecek? Bekir Bozdağ'dan emekliye ikramiye açıklaması

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; “Bağ-Kur, memur emeklileri ikramiyeyi 7 Haziran'da, SSK emeklileri 8 Haziran'da alacak” diye konuştu. Bayram izinleri hakkında da açıklama yapan Bozdağ; “Önümüz Ramazan Bayramı. İdari tatil verme durumu söz konusu değil. Ramazan Bayramı hafta sonuna denk geliyor. Bakanlar Kurulu idari tatil kararı almayı gerekli duymamıştır.” dedi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "11-12-13 Haziran'da SSK ve Bağkur emeklilerimiz de maaşlarını alacaktır. Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri bayram ikramiyelerini 7 Haziran'da, SSK emeklileri 8 Haziran'da alabilecek." ifadelerini kulandı.

İKRAMİYE HER SENE OLACAK MI?

Maliye Bakanı Naci Ağbal, katıldığı bir canlı yayında mali disiplinden taviz verilmeyeceğini söylerken, emeklilere bayram ikramiyesinin kalıcı olduğunu ve bundan sonraki tüm dini bayramlarda ödeneceğini söyledi.

YENİ EMEKLİLER İKRAMİYE ALACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adana’nın Ceyhan ilçesinde partisinin düzenlediği etkinliklere katıldı. Bakan Sarıeroğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada 100 bin yeni emeklinin de bayram ikramiyesi alacağı müjdesini verdi.