Emeklilikte yaşa takılanların bekleyişi sürüyor! En son EYT gelişmeleri

Yaş şartını yerine getiremedikleri için emekli olup aylık alamayan yüz binlerce kişinin heyecan dolu bekleyişi sürüyor. Konu hakkında yasa çıkması halinde emeklilik şansını yakalayacak yaşa takılanlar, gündemdeki son gelişme ve açıklamalardan haberdar olmak adına internette araştırma yapıyor. Konuya dair son açıklama ise Numan Kurtulmuş'tan geldi. İşte, emeklilikte yaşa takılanlar konusunda son gelişmeler ve en son EYT haberleri...

NUMAN KURTULMUŞ'TAN "EYT" AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, emeklilikte yaşa takılanların durumuna ilişkin "O konu kapanmıştır. Çünkü Türkiye'nin bugünkü ekonomik koşullarıyla böyle ağır bir yükün altına girebilecek noktada değil. Bir de tabii çok genç yaşta emeklilik de Türkiye'nin kaldırabileceği bir durum değil." açıklamasını yaptı.

DEVLET BAHÇELİ: OLGUN DÖNEMİ BEKLEMEK HAYIRLI OLUR

MMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili, "Bu konuyla ilgili arkadaşlarımızın ön hazırlıkları da olmuştur ancak bu konunun bugün yaşanan ekonomik şartlar altında öncelik kazanarak 700 milyar liraya ulaşan, Sayın Cumhurbaşkanının ifade ettiği şekliyle, bir meblağı karşılayabilecek bir durum içerisinde ısrarcı olmamak, olgun dönemi ve şartları beklemek daha hayırlı olur kanaatindeyiz." dedi.

MHP'nin emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili tavrının bundan sonra ne olacağına dair soruyu yanıtlarken Bahçeli, "Diğer muhalefet partileriyle aynı konum içerisinde bulunmamaya dikkat ediyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi, HDP ve İP ile bir arada gözükmek istemiyoruz. Onlar başından bu yana birlikte hareket etmektedirler. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yerine tekrar parlamenter sisteme dönüşü gerçekleştirmek için de siyasi faaliyet göstermektedirler. Onların duruşunu biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak benimsemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, emeklilikte yaşa takılanların durumunun Milliyetçi Hareket Partisinin seçim beyannamesindeki konulardan biri olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu konuyla ilgili arkadaşlarımızın ön hazırlıkları da olmuştur ancak bu konunun bugün yaşanan ekonomik şartlar altında öncelik kazanarak 700 milyar liraya ulaşan, Sayın Cumhurbaşkanının ifade ettiği şekliyle, bir meblağı karşılayabilecek bir durum içerisinde ısrarcı olmamak, olgun dönemi ve şartları beklemek daha hayırlı olur kanaatindeyiz. Bir önerge verilmiştir, o önergeye arkadaşlarımızdan Mecliste bulunanlar oy kullanmışlardır ama Meclis araştırması açılması konusunda önergenin ikinci aşamasında Milliyetçi Hareket Partisi görüşlerini saklı tutmak suretiyle Meclis araştırmasına gerek görmemiştir ve çekimser oy kullanmışlardır."

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhur İttifakı'na verdiğiniz önemi biliyoruz, son olarak Grup Başkan Vekili Erhan Usta'nın görevden alınması bu şekilde yorumlandı. Biz de bu şekilde yorumlarsak, yanlış yapmış olur muyuz? sorusuna, "Hayır, siz her zaman doğru yapıyorsunuz. Yaklaşımınız yine doğrudur size katılıyorum." cevabını verdi.

TÜRK-İŞ'TEN DESTEK AÇIKLAMASI

Prim gün sürelerini doldurmalarına rağmen yaş şartına takıldıkları için emekli aylığı almaya hak kazanamayanlara bir destek de Türk-İş'ten geldi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, geçtiğimiz ekim ayında AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1999'dan sonra sosyal güvenlik mevzuatında yapılan değişikliklerle emeklilik için gerekli yaş kademesinin yükseltildiği ve emekli aylığı bağlanmasının geciktirildiğini söyledi.

Bugün sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını yerine getiren yüz binlerce kişinin yaş şartını yerine getiremediği için emekli olamadığına dikkati çeken Ergün Atalay, şunları kaydetti: "Emeklilikte yaşa takılanların durumu toplumsal bir soruna dönüşmüş durumda. Bu kapsamda kaç kişinin olduğu net olarak bilinmiyor ama bizim hesaplamalarımıza göre yaklaşık 500 bin kişiyi etkiliyor. Türk-İş olarak, toplumsal bir soruna dönüşen bu konunun çözüme kavuşturulması için siyasi partilerin ve bazı milletvekillerinin ortaya koyduğu iradeyi destekliyoruz."

Atalay, emeklilikte yaşa takılan birçok kişinin ekonomik yönden mağduriyet yaşadığını vurgulayarak, bu kişilerin ilerleyen yaşları gerekçe gösterilerek bazı işverenlerce tercih edilmediğine işaret etti.

Yaşanan mağduriyetlerin görmezden gelinmesinin mümkün olmadığını ifade eden Ergün Atalay, "Bizim için emeklilikte yaşa takılanlar sorununun çözülmesi, asgari ücretin yükseltilmesi ve KİT'lerdeki taşeron işçilerin kadroya alınması kadar önemli. Bu sorun, Meclisteki tüm partilerin el birliğiyle vakit kaybedilmeden çözülmeli. Biz Sosyal Güvenlik sistemine yük olunmadan bir formül geliştirileceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya dair geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada; "Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette bu yol her zaman için açıktır. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur." demişti.

Sosyal güvenlik mevzuatına göre emekli olabilmek için sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş olarak 3 ayrı hususa bakılması gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, "Emeklilik için 1999 yılına kadar yalnızca hizmet süresi ve prim ödeme gün sayısı yeterliydi. Bu tarihte yapılan bir düzenlemeyle kademeli olarak yaş şartı da getirildi. Son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar başlığı altında yürütülen kampanyanın özünde işte bu uygulama vardır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama olmadığının altını çizen Erdoğan, "20 yıl çalışıp 38 yaşında emekli olacak bir kişi 40 yıl çalışmadan devletten maaş ve sağlık sigortası hizmeti alacaktır demektir. Böyle şey olur mu? Buna dünyanın hiçbir ülkesinin sosyal güvenlik sistemi dayanamaz. Zaten oralarda da böyle bir uygulama yok. Ortalama insan ömrünün 60 yaşı dahi bulmadığı dönemlerde 40'lı yaşlarda emekli olmanın belki bir izahı vardı ama bugün ülkemizde ortalama insan ömrü 78'i geride bıraktı." açıklamasını yapmıştı.

Yaşa takılanların emekli olması halinde bu kişilerin bir taraftan devletten maaşa alacağını diğer taraftan da kendine göre iş yapmaya devam edeceğini anlatan Erdoğan, "Yani çift dikiş. Böyle bir şey olamaz. Buna hak, adalet denmez. Bugün batı dünyası yaşta emekliliği tırmandırıyor. 65 yaşın altına eyvallah etmiyor. Niye? Ülkeye maliyetleri çok çok fazla da onun için. Eskiden İskandinav ülkelerinde erken emeklilik olurdu. Şimdi İskandinav ülkeleri bile bunun bedelini ödeyemez duruma düşünce emeklilik yaşını onlar da yukarı doğru tırmandırmaya başladılar." ifadelerini kullanmıştı.