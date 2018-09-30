'Emeklilikte yaşa takılanlar'da MHP ısrarı
MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, emeklilikte yaşa takılanlar konusunun takipçisi olacaklarını söyledi.
Usta, özetle şöyle dedi: “Emeklilikte yaşa takılanlar konusunu seçim beyannamemizde vaat ettik. Sosyal güvenlik sistemine aşırı yük getirmeyen ama yeteri kadar prim ödemiş vatandaşımızı da mağdur etmeyen bir çözüm bulmaktan yanayız. Yeni dönemde de bunun takipçisi olacağız. Ben bu insanların bunu hak ettiğine inanıyorum. Geçmişteki sistemde zaten hak etmişlerdi ama daha sonrasında yapılan reformlarla ve düzenlemelerle bu hakları ellerinden alınmış oldu. Düzenli primini ödemiş, belli bir günü doldurmuş olan vatandaşlarımızı mağdur etmemek gerekir. TBMM açıldıktan sonra da tüm partilerce emeklilikte yaşa takılanlar problemi için gereği yapılacaktır.”
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