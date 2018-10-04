Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nden açıklama
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hakkında yöneltilen sorulara yanıt veren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabinenin gündeminde bu konunun yer alıp almadığı hakkında bilgi verdi. Geçtiğimiz günlerde meclisin açılmasıyla birlikte yeniden gündeme Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyordu. İşte, Emeklilikte Yaşa Takılanlar hakkında bazı bilgiler
EYT hakkında son gelişmeler araştırılmaya devam ediliyor. Hükümet kanadından gelen son açıklamaları araştıran vatandaşlar, dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın konuyla ilgili yaptığı görüşleri sorguladı. İşte, İbrahim Kalın'ın EYT hakkında yaptığı açıklama ve detaylı bilgiler
İbrahim Kalın, bir basın mensubunun yönelttiği 'Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin verilen öneriye kabinenin bakışı nedir?' sorusuna cevap verdi. İşte, o soru hakkında Sözcü Kalın'ın yaptığı açıklama;
"Bu konu kabinenin gündeminde yok. Tabii ki Meclis ayağı ayrı bir konu. Yeni hükümet sisteminde Meclis kendi kanunlarını çıkartabilir. Bunun değerlendirmesi Mecliste yapılır ama hükümet nazarından baktığınız zaman konu bugün de geçtiğimiz toplantılarda da gündeme gelmedi. Bu konuda herhangi bir değişiklik söz konusu değil."
GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDEN EYT GELİŞMELERİ
CHP Grubu, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'na başvurarak, "Emeklilikte yaşa takılanlara" ilişkin verilen kanun tekliflerinin görüşülmesi ve bu kesimin sorunlarına çözüm üretilmesi için komisyonu toplantıya çağırdı.
CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığına yazılı başvuruda bulundu.
Başvuruda, yeni yasama yılının açılmasıyla vatandaşların sorunlarının çözümü noktasında beklentilerin ve parlamentoda bulunan 8 partiden 596 milletvekilinin sorumluluğunun arttığı belirtildi.
“Emeklilikte yaşa takılanlar” olarak bilinen vatandaşların, uzun yıllar boyunca sorunlarına çözüm aradığını ancak parlamento çoğunluğu oluşmadığı için beklentilerin karşılanamadığı vurgulandı.
Başvuruda, AK Parti dışında TBMM'de grubu bulunan 4 siyasi partinin tamamının, Meclis tatildeyken yeni yasama dönemi açılır açılmaz emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözülmesi için açıklamalarda bulunduğuna işaret edildi.
Konuya ilişkin 3 CHP milletvekilinin, 27. Yasama Dönemi’nde kanun teklifi verdiği, diğer parti gruplarından da tekliflerin TBMM Başkanlığına iletildiği anımsatıldı.
Toplum tarafından büyük bir beklenti oluşan bu konuya ne parlamentonun ne de komisyonun duyarsız kalamayacağının belirtildiği başvuruda, "Bu doğrultuda TBMM İçtüzüğü’nün 26. maddesinin size verdiği yetki çerçevesinde, TBMM Başkanlığı'na verilen konuya ilişkin kanun tekliflerinin birleştirilerek görüşülmesi ve emeklilikte yaşa takılanların sorunlarına çözüm üretebilmek amacıyla TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nu toplantıya çağırmanızı CHP grubu olarak talep ediyoruz." ifadesine yer verildi.
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