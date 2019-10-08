Emeklilik maaşı nasıl hesaplanır? Emeklilik maaşı neye göre hesaplanıyor?
Emeklilik maaşı hesaplama işlemleri SGK'nın resmi internet sitesinden yapılabiliyor. Bu işlemleri yaparken izlemeniz gereken bir dizi adım var. Peki emeklilik maaşı nasıl hesaplanır ve emeklilk maaşı neye göre hesaplanıyor?
İş hayatını tamamlayarak SGK'dan aylık alacakları emekli maaşını bekleyen çalışanlar, sıklıkla emekli maaşı hesaplama işlemi hakkında araştırma yapıyor. Emekli maaşı hesaplama işlemine yönelik yanıt arayan vatandaşlar, e- devlet sistemi üzerinden konuyla ilgili detaylara erişebiliyor. Peki, emekli maaşı hesaplamada neler etkili? İşte, 2019 yılı emekli maaşı hesaplaması ile ilgili merak edilenler.
EMEKLİ MAAŞI NEYE GÖRE HESAPLANIYOR?
Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.
4A (SSK) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:
Öncelikle bunun için aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklamanız gerekmektedir. Ardından açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı, SSK sicil numaranızı, Baba adınızı, Nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve son olarak doğum tarihinizi giriniz. Daha sonra Sorgula butonuna basarak emeklilik aylığı hesaplama işlemini tamamlayınız.
4B (BAĞ-KUR) çalışanları için emeklilik aylığı:
Vermiş olduğumuz linke tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra Sorgula seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayınız.
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