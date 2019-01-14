Emeklilerin maaş farkları ne zaman ödenecek?
2019 yılında emeklilerin alacakları zam oranlarının belli olmasının ardından en çok merak edilen konulardan biri de zam farklarının ne zaman ödeneceği olmuştu. Bu hususta beklenen açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan geldi. Peki, emeklilerin maaş farkları ne zaman ödenecek?
Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği maaş farklarının ödemesi için tarihler netleşti. Konuya dair açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Emeklilerin maaş farkları ne zaman ödenecek?' sorusunun yanıtını verdi. İşte, konuya ilişkin detaylar...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların aylıklarının ocak ayının 1'i ila 5'i arasında ödendiğini anımsattı.
Selçuk, bu kapsamdaki emeklilerin 1 Ocak 2019 itibarıyla aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylık alınan banka ve PTT şubelerince 25 Ocak'ta ödeneceğini belirtti.
Selçuk, "SSK kapsamında gelir aylık almakta olanların aylıkları, ödeme günleri olan 17 ila 26 Ocak'ta, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları da ödeme günleri olan 25 ila 28 Ocak'ta zamlı ödenecek." ifadesini kullandı.
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