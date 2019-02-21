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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA (AA)
21.02.2019 - 09:38, Son Güncelleme:

Emeklilere büyük tuzak! Polis operasyon düzenledi…

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Emeklilere büyük tuzak! Polis operasyon düzenledi…

Ankara'da kredi danışmanlığı adı altında tefecilik yapan ve emekli vatandaşları dolandıran suç örgütüne yönelik Mali Şube ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 kişi yakalandı.

Ankara'da kredi danışmanlığı adı altında tefecilik yapan ve vatandaşları dolandıran suç örgütüne yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, otobüs duraklarında ve kaldırımlarda, "Emeklilere kredi çıkarmak için danışmanlık yapılır" şeklinde ilanları kullanarak kurdukları paravan şirket üzerinden vatandaşları dolandıran suç örgütünün varlığını tespit eden Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Polis ekipleri, danışmanlık şirketi üzerinden tefecilik yapan zanlıların genellikle emeklileri hedef aldığını, anlaşmalı oldukları mağazalardan telefon, tablet, bilgisayar ve mobilya gibi ürünleri satmış gibi göstererek şahıslara senet imzalattıklarını belirledi.     

Suç örgütü üyelerinin, 3 bin ile 5 bin lira arasında alışveriş yapan vatandaşları, düzenlenen senetlerle 50 bin-100 bin lira tutarında borçlandırarak haklarında icra takibi başlattıkları tespit edildi.

Harekete geçen polis, 5 kişiyi gözaltına alırken yapılan aramada, çok sayıda senet, müşterilere ait sözleşme, müşterilere ait kimlik fotokopisi, pos cihazları ve kayıtların bulunduğu ajandalar ele geçirildi.

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