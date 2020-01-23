Emeklilere: Bir araya gelin

Kılıçdaroğlu, dün Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Satılmış Çalışkan ve dernek yöneticilerini Genel Merkez’de kabul etti. Görüşme basına kapalı yapıldı. Edinilen bilgiye göre Çalışkan ve beraberindekiler, işçilerin ücret ve sağlık hizmetleri alırken yaşadıkları sorunları içeren bir dosyayı Kılıçdaroğlu’na sundu. Emeklilere bayramlarda verilen ikramiyelerin asgari ücrete endeksli olarak artırılmasını isteyen Çalışkan, hastanelerde emeklilerden muayene ve reçete katkı payı alınmamasını da talep etti.

ÇÖZÜM ADRESİ İKTİDAR

Emeklileri dinleyen Kılıçdaroğlu ise emekli maaşlarının 10 yıl içinde yarı yarıya azaldığını söyledi. Emeklilerin yüzde 70’inin asgari ücretin altında aylık aldığını ve halen 1000 liranın altında emekli aylığı alanların bulunduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, hastaneye gidenlerin 10’un üzerinde ayrı katkı payı ödediklerini, buna karşı olduklarını söyledi. Emeklilerin sorunlarını asıl çözecek adresin iktidar olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Madem sorunlarınız bu kadar çok siz de mücadelenizi yapın ve sorunlarınızı iktidara anlatın. Tek tek sorunlarınızı çözemiyorsunuz. Hak mücadelesinin sağı solu olmaz. Hepiniz bir araya gelirseniz sorunlarınız çözülür. Bütün emekli derneklerinin, sendikaların bilhassa emeğin ve emeklinin hakkı için bir araya gelmesi gerekir. Siz bir araya gelin, biz de anamuhalefet olarak size destek veririz” dedi.