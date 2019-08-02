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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.08.2019 - 07:59, Son Güncelleme:

Emeklilere bayram ikramiyesi parası ne zaman ödenecek?

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Emeklilere bayram ikramiyesi parası ne zaman ödenecek?

Emekliler ile emekli maaşı bağlanan gazi, şehit yakınları ve koruculara Kurban Bayramı öncesinde verilecek bin lira ikramiyenin 2019 Kurban Bayramı öncesi ne zaman yatırılacağı ile ilgili araştırmalar, bayrama kısa bir süre kala hız kazandı. Peki, emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere yılda iki sefer verilecek olan emekliye bayram ikramiyesinin, Kurban Bayramı öncesi ne zaman hesaplara yatırılacağı, bu kapsamda beklenti içinde olan milyonlarca emekli tarafından sorgulanıyor. İşte, konuya ilişkin detaylar...

Kurban Bayramı'nda Arife günü bu yıl 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor, emeklilere ödenen ikramiyelerin 5-9 Ağustos arasında ödenmesi bekleniyor. Konuya ilişkin detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

BAYRAM İKRAMİYESİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar gördüğü için aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.

BAYRAM İKRAMİYESİ TUTARI KİŞİYE GÖRE FARKLI MI OLACAK?

Ramazan ve Kurban bayramları öncesi biner lira ödenecek. Emekli ve maluller maaş tutarına bakılmaksızın biner lira alacak. Diğer kesimlerin ise ikramiyesi hisse veya iş göremezlik derecesine göre değişecek. Ödemeden kesinti yapılamayacak ve haczedilemeyecek.

EMEKLİNİN GERİDE BIRAKTIĞI DUL VE YETİMLER DE BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?

Vefat eden emeklilerin ikramiyeleri maaş alan dul ve yetimlerine ödenecek. Ödemeler maaş hisselerine göre yapılacak. Yüzde 75 oranında maaş alan bir eşe 750 lira ödenecek. Hem kocasından hem babasından veya annesinden ölüm aylığı alan kişiler de ikramiye alacak.

Bu kişilerin ikramiyesi iki dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksek ise o baz alınarak ödenecek. Çifte yerine yüksek orandan ödeme olacak. İş kazası geçiren ve sürekli iş göremezlik parası alanlar için bayram ikramiyesi de iş göremezlik oranına göre hesaplanacak. İş göremezlik oranı kaç ise ona göre ikramiye verilecek.

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