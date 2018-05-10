Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

Yakın zamanda duyurulan emekliye bayram ikramiyesi konusunda detaylar araştırılmaya devam ediliyor. Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde emeklilere 1000'er lira para yatırılacağını duyuran Maliye Bakanı Naci Ağbal, 4 milyar liralık reform paketinin detaylarını NTV yayınında paylaştı. Kamu alacaklarının yapılandırılması, emeklilere bayram ikramiyesi gibi düzenlemeleri içeren yeni ekonomi paketini değerlendiren Ağbal, vadesi geçmiş bütün borçların yapılandırma içinde olduğunu hatırlattı. Peki, emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak? İşte, bakanın açıklamalarından bazı bilgiler

"Bayramdan önce ikramiyelerini almış olacaklar"

Ağbal, emeklilere getirilen bin liralık ikramiyeye değindi.

"Şimdi çıkacaklar açık artırmaya, diyecekler ki 'Onlar 1 verdi, biz 2 verdik.' Onu 7 Haziran seçimlerinde gördük. Hesabı kitabı bilmeyenlerin 'Ben şuradan şu kaynağı buldum, buradan bu kaynağı buldum' demesiyle bu işler olmaz. Emeklimiz, Ramazan Bayramı'ndan önce, muhtemelen haziranın başında bin lira bayram ikramiyesini almış olacak, hayırlı olsun. Dolayısıyla hızlı bir şekilde bunun Meclisten geçeceğini düşünüyorum. Mayıs ayının belki ortasına bile kalmadan bu paket yasalaşmış olur."

"Biz bu toprakları size doğrudan kiralayalım"

Hazine arazisi kullanan çiftçilere kolaylık sağlanacak. Ağbal, kırsalda 156 bin kişinin Hazine arazilerini ecrimisil ödeyerek kullandığını söyledi.

Bakan Ağbal, bu kişilerin, tarımsal desteklerden de yararlanamadığından bahsetti.

"156 bin çiftçimize bir çağrıda bulunuyoruz: Gelin müracaat edin, müracaatınız üzerine biz bu toprakları size doğrudan kiralayalım, bugünkü ödediğiniz ecrimisilin yarısı olsun. Dolayısıyla önümüzdeki 10 yıl boyunca kiralama yapacağız, 10. yılın sonunda bir imkan daha veriyoruz. 'Bu arazinin mülkiyeti bana geçsin' diyorsa, yine uygun fiyatlarla vatandaşımıza doğrudan satacağız."

"Ödeme önceki yapılandırmalara göre çok daha cazip olacak"

Kamu borçlarının yapılandırılması, 31 Mart'a kadar olan borçları kapsayacak. Borcun aslı ödenecek. Faiz yerine ise üretici fiyat endeksi baz alınacak.

Ağbal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yapılandırma düzenlemesi önceki yapılandırma kanununa göre ilave avantajlar sağlıyor. Özellikle peşin ödemede hesaplanan faizinin yüzde 90'ını almaktan vazgeçiyoruz. Peşin ödeme önceki yapılandırmalara göre çok daha cazip olacak. Yıl içinde ilk iki taksitle borçlarını öderlerse anapara dışında faizin de yarısını alacağız. Ben vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum: Temmuz sonuna kadar müracaatlarını yapsınlar. Ağustos ayı içerisinde SGK'ya prim borçları, Eylül içerisinde de vergi dairelerine, vergi borçları ödenecek. Bugün vergi dairelerinin vatandaşlarla binlerce davaları var, dolayısıyla vatandaşlarımız müracaat ederlerse dava safhasında olan bütün meselelerini de çözme imkanına da kavuşmuş olacak."

"Faizin yüzde 90'ından vazgeçiyoruz"

Yürürlükteki mevcut yapılandırma kanunlarının aynen devam edeceğini ancak haklarını kaybedenlerin yeni kanunla müracaat edebileceğini anlatan Ağbal, "Bugün itibarıyla borçlarının kalan bakiyesini eğer peşin öderlerse, gelecek aylara ilişkin hesaplanan faizin yüzde 90'ından vazgeçiyoruz." dedi.

"S&P kendi kredibilitesine zarar vermiştir"

Ağbal, S&P'nin Türkiye'yle ilgili not kararını da şu sözlerle değerlendirdi:

"S&P'nin yapmış olduğu açıklamanın içeriğinden öte zamanlaması ilginç. S&P'nin önümüzde 24 Haziran süreci varken hiç beklenmedik bir şekilde, aslında kendisinin önceki yaptığı açıklamalarla da uyumlu olmayacak şekilde böyle bir açıklama yapılması yine politik saikle bir açıklama yapıldığı izlenimini doğuruyor. Raporun içeriğinden öte raporun veya kararın böyle bir süreçte açıklanmış olması S&P'nin kendi kredibilitesine zarar vermiştir."