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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.08.2018 - 22:04, Son Güncelleme:

Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekli maaşları ne zaman yatacak?

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Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekli maaşları ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca emeklinin bir numaralı gündem maddesi emekli ikramiyeleri ve maaşların yatacağı tarih oldu. Emekli maaşlarının hesaplarına Kurban Bayramı öncesinde yatıp yatmayacağını merak eden milyonlarca emekli, bir yandan da ilk kez geçtiğimiz Ramazan Bayramı öncesi verilen bayram ikramiyesinin Kurban Bayramı için ne zaman verileceğini merak ediyor. Peki, emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekli maaşları ne zaman yatacak?

Milyonlarca emeklinin gözü ve kulağı bin lira olarak açıklanan bayram ikramiyelerinin ve ağustos ayı emekli maaşının hesaplarına yatacağı tarihte. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kalması nedeniyle beklenti içine giren vatandaşlar, konu hakkında yapılan resmi açıklamaları sorguluyor. İşte, cevabı merakla araştırılan 'Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?' ve 'Emekli maaşları ne zaman yatacak?' sorularının yanıtı...

BAYRAM İKRAMİYESİ NE VERİLECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bayram ikramiyelerinin Bağ-Kur ve SSK emeklilerine 16 Ağustos, Emekli Sandığı emeklilerine ise 17 Ağustos'ta ödeneceğini bildirdi. Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da bayram ikramiyesi ödemeleriyle emeklilerin yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bağ-Kur ve SSK emeklilerine 16 Ağustos, Emekli Sandığı emeklilerine 17 Ağustos'ta bayram ikramiyesi ödeyeceğiz. Bayram ikramiyesi ödemeleri emeklilerimize hayırlı, uğurlu olsun."

Emeklilere yapılacak bayram ikramiyesi ödemesinin dosya başına 1.000 lira olacağını anımsatan Selçuk, şu bilgileri paylaştı:

"Birden fazla dosyadan aylık alan emeklilerimize hisse oranı yüksek olan dosyadan tek bir ikramiye ödenecektir. Ayrıca, vefat eden sigortalılarımızdan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerine hisseleri oranında, iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara ise gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak."

Selçuk, Kurban Bayramı için 11 milyon 767 bin 550 emekli ve hak sahibine toplamda 10 milyar 417 milyon 886 bin 693 lira bayram ikramiyesi ödeneceğini bildirdi.

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli ikramiyesi konusunda beklenen açıklamanın gelmesinin ardından gözler bu kez ağustos ayında hesaplara yatacak emekli maaşlarının bayram öncesi verilip verilmeyeceğine çevrildi. Konu hakkında henüz kesin bir bilgi yok. Gelişmeler olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

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