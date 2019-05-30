Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekli maaşları ne zaman yatacak?
Yaklaşık 12 milyon emekliye Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ne zaman ödeneceği merak konusu oldu. İlk kez geçtiğimiz yıl verilmeye başlanan bayram ikramiyeleri bu yıl da Ramazan ve Kurban bayramlarında vatandaşlara bankalar aracılığıyla ödenecek. Peki, emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala, en çok merak edilen konulardan biri de emeklilere ödenecek bin lira tutarındaki bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı oldu. Konuya ilişkin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarih bilgisini geçtiğimiz günlerde paylaşmıştı. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Bayram ikramiyeleri 31 Mayıs Cuma günü hesaplara yatırılacak. Emekli maaşları ise bakanlık kararı ile 3 Haziran Pazartesi gününe çekildi. Buna göre emekliler, ikramiyelerini 31 Mayıs Cuma, maaşlarını ise 3 Haziran Pazartesi günü hesaplardan çekebilecek.
BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?
Ödemenin yapılacağı tarihte SGK tarafından emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.
DUL VE YETİMLER NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?
Vefat eden sigortalılarımızdan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerinin bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında ödenir.
Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle %50 hisse oranı ile eşe, %25 hisse oranı ile yetim çocuğa ölüm aylığı ödenmesi halinde; 1.000 TL tutarındaki bayram ikramiyesi hak sahiplerine hissesi oranı esas alınarak ödeneceğinden, eşe 500 TL, yetim çocuğa ise 250 TL tutarında bayram ikramiyesi ödemesi yapılır.
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