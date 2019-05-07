Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
İlk kez geçtiğimiz yıl uygulanmaya başlanan, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere yılda iki sefer verilecek olan emekliye bayram ikramiyesinin, Ramazan Bayramı öncesi ne zaman verileceği araştırılıyor. Peki, emekliye bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren emekliye bayram ikramiyeleri, Ramazan'ın başlamasının ardından gündemin en çok merak edilenlerinden oldu. Emekliler ile emekli maaşı bağlanan gazi, şehit yakınları ve koruculara Ramazan Bayramı öncesi verilecek ikramiyenin tarihi araştırılıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran tarihleri arasında kutlanacak 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle emeklilere 1000 liralık bayram ikramiyesinin mayıs ayının son haftası içerisinde ödenmesi bekleniyor.
MAAŞLAR BAYRAMDAN ÖNCE
Memur emeklileri maaşını 1-5 Haziran’da alıyor. Emekliye bayramdan önce sadece ikramiye değil maaş da ödenecek. SSK ve Bağkur emeklisi maaşını emeklilik kartındaki numarasına göre 17-28 Mayıs arasında çekecek. Yani SSK ve Bağkur emeklisi bayrama maaşlarını çekmiş olarak girecek. Memur emeklilerinin ise 31 Mayıs’a kadar maaşlarını alması bekleniyor.
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